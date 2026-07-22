El destino de “Aguas que corroen” existe: Guía completa para recorrerlo desde México

El corazón no solo nos permite vivir sino que a través de este experimentamos las sensaciones que nos alimentan el alma. Ver una película, escuchar una canción y viajar, se encuentran entre las experiencias que pueden motorizar emociones en muchas personas.

Noticias Michoacán del 21 de julio 2026

Ante esto, hoy destacamos al denominado turismo cinematográfico que invita a visitar los lugares en donde nuestras series y películas favoritas fueron filmadas. La idea es conocer los lugares que vemos en la gran pantalla y así incrementar la experiencia propuesta por el séptimo arte.

¿Dónde se rodó "Aguas que corroen"?

Si buscamos ejemplos, hoy abundan gracias a plataformas como Netflix que poseen un gran abanico de producciones. En este punto, podemos destacar la película “Aguas que corroen”, estrenada entre 2018 y 2019, ya que logró convertirse en una de las más vistas en México.

Dirigidas por Jen McGowan, “Aguas que corroen” presenta una trama de suspenso, intriga y supervivencia, motivo por el cual fue filmada, principalmente, en locaciones reales del estado de Kentucky, en Estados Unidos. La película muestra paisajes rurales y parques naturales que ayudaron a darle el ambiente a la historia, y que invitan a ser conocidos.

Ruta “Aguas que corroen”

Por todo lo señalado, las locaciones de “Aguas que corroen” son una excelente opción para hacer turismo cinematográfico. Es por eso que se empleó la Inteligencia Artificial (Gemini) para darle forma a una guía de viaje con punto de partida en México:

Cómo llegar desde México

Vuelo: La ruta más práctica desde la Ciudad de México (AICM) o Monterrey es volar hacia el Aeropuerto Internacional de Louisville (SDF) o el Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG), realizando una escala rápida en centros de conexión como Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH) o Atlanta (ATL).

Transporte local: Para recorrer los parajes rurales y parques naturales donde se filmaron las escenas de persecución y supervivencia, es imprescindible alquilar un vehículo al llegar al aeropuerto.

Principales locaciones del rodaje

Centre College (Danville, Kentucky)



Esta prestigiosa institución educativa en la ciudad de Danville sirvió como el punto de inicio de la trama, representando el campus universitario donde la protagonista, Sawyer, estudia antes de emprender su viaje por carretera.

Punto de interés: Sus edificios históricos de arquitectura tradicional y sus áreas verdes abiertas.

Experiencia: Ideal para iniciar la ruta en una pintoresca comunidad universitaria tradicional.

The Parklands of Floyds Fork (Louisville, Kentucky)



Este extenso sistema de parques situado al este de Louisville proporcionó las carreteras secundarias, puentes y arroyos en los que la protagonista se extravía e intenta huir tras encontrarse con sus perseguidores.

Punto de interés: Sus caminos entre bosques densos, cruces de agua y puentes de madera.

Experiencia: Excelente para realizar senderismo, ciclismo o kayak, capturando de primera mano la atmósfera boscosa y aislada del filme.

Iroquois Park (Louisville, Kentucky)

