Locaciones de “Turbulencia en la oficina”: Cómo visitar el paraíso de Netflix desde México

El séptimo arte sigue pisando fuerte en el mundo entero, impulsado en la actualidad por las plataformas de streaming. No solo son películas las que se apoderan de la atención de las grandes audiencias, sino que las series y los documentales se encuentran entre las producciones más elegidas.

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Más allá de lo que sucede en la pantalla, desde hace tiempo viene tomando el protagonismo el turismo cinematográfico que propone visitar los lugares en donde las películas y series fueron filmadas. Al respecto, hoy te contaremos sobre un filme muy elegido en México y la forma en la que puedes visitar sus locaciones.

¿Dónde se rodó “Turbulencia en la oficina”?

La película elegida en esta oportunidad es “Turbulencia en la oficina”, una comedia protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein. El filme fue estrenado en Netflix en junio pasado y se ha posicionado entre los más elegidos entre los usuarios mexicanos.

“Turbulencia en la oficina” fue filmada en locaciones de Nueva Yersey (Estados Unidos) y de Samaná (República Dominicana). Escenas urbanas y bellos paisajes se muestran en pantalla y logran atrapar a los espectadores, motivo por el cual muchos desean visitar estas locaciones.

Ruta “Turbulencia en la oficina”

Teniendo en cuenta las dos ciudades en donde “Turbulencia en la oficina” fue filmada, la mayoría de las preferencias se inclinaron por las imágenes paradisíacas de República Dominicana. Por tal motivo, a continuación se detalla una guía de viaje para visitar sus locaciones y partiendo desde México:

Cómo viajar a Samaná desde México

Vuelo desde México a República Dominicana



Para llegar a Samaná, tu mejor opción es volar al Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQ) en Santo Domingo. Aerolíneas como Arajet, Aeroméxico y Copa Airlines ofrecen conexiones directas o con escalas cortas desde Ciudad de México, Cancún y Monterrey.

Traslado terrestre hacia la península de Samaná



Una vez en Santo Domingo, debes trasladarte al norte hacia la península de Samaná. Puedes rentar un auto para disfrutar el paisaje a través de la Autopista Juan Pablo II, contratar un servicio de traslado privado directo, o tomar un cómodo autobús de la línea local Caribe Tours.

El cruce en lancha a la isla



Cayo Levantado es una isla pequeña. Para acceder a ella, debes dirigirte al embarcadero de Simi Báez (puerto de Samaná). Si tienes reservación en el Cayo Levantado Resort, el hotel se encarga de tu traslado en un bote privado de lujo. Si solo vas de pasadía, puedes contratar una lancha rápida cooperativa en el muelle.

¿Cómo vivir la experiencia?