Ruta “¿Cómo se traduce este amor?”: Guía para viajar desde México a las locaciones de la popular serie

Se acerca un nuevo fin de semana y muchos televisores serán el centro de atención. Esto se debe a que ver películas y maratonear con una serie se ha convertido en los entretenimientos más elegidos en el presente.

Noticias Querétaro del 1 de julio 2026

En este marco, muchos de los amantes de las producciones del séptimo arte también están incursionando en el turismo cinematográfico, una propuesta que invita a visitar los lugares en donde nuestras series y películas favoritas fueron rodadas.

¿Dónde se rodó “¿Cómo se traduce este amor?”?

Para hacer referencia a este tema solo basta con elegir alguna producción y es por eso que, en esta oportunidad, la serie “¿Cómo se traduce este amor?” de Netflix se lleva toda la atención. Se trata de una comedia romántica que fue estrenada en enero de este año.

“¿Cómo se traduce este amor?” fue dirigida por Yoo Young-eun y para contar la historia en el ambiente adecuado decidió que las locaciones de la serie pertenecerían a tres países diferentes. Esto quiere decir que las filmaciones se llevaron a cabo en Japón, Corea del Sur e Italia.

Ruta “¿Cómo se traduce este amor?”

Los lugares en donde la serie fue rodada permitieron imprimirle el ambiente necesario para su desarrollo y poder atrapar, desde lo visual, a la audiencia. Es por eso que para quienes disfrutaron de “¿Cómo se traduce este amor?” y sueñan con recorrer sus locaciones, se detalla a continuación una guía de viaje con punto de partida en México:

Opción de ruta multidestino

México-Seúl (Incheon - ICN):



Opciones de vuelo: Volaris/Aeroméxico o aerolíneas asiáticas/americanas con escala en EE. UU. (ej. Los Ángeles) o Japón.

Seúl-Tokio (Haneda o Narita):



Vuelo corto de aprox. 2 horas y media (muy económico en aerolíneas low-cost locales).

Tokio-Italia (Roma o Venecia):



Vuelo internacional de larga distancia (con 1 escala habitual en Europa o Medio Oriente).

Visados y requisitos para mexicanos

Corea del Sur



K-ETA (Autorización Electrónica de Viaje): Debes tramitarla en línea antes de abordar tu vuelo. Es rápida de obtener y válida por varios años.

Pasaporte: Válido por al menos 6 meses.

Japón



Sin visa de turismo para estancias menores a 90 días.

Registro previo en Visit Japan Web para agilizar migración y aduana.

Italia (Zona Schengen)



Sin visa para estancias cortas.

Revisa si ya está vigente el sistema ETIAS (Permiso de viaje electrónico para la UE) al momento de tu viaje.

Locaciones imperdibles de la serie

Corea del Sur



Seúl: Los barrios modernos de Gangnam y Hongdae, perfectos para las escenas urbanas y de estilo de vida.

Palacios Históricos: El Palacio Gyeongbokgung o Hanok Village, donde la barrera del idioma y la cultura juegan un papel visualmente poético.

Japón



Tokio (Shibuya / Shinjuku): Los contrastes entre la modernidad y los tranquilos jardines japoneses donde se desarrollan encuentros clave de los protagonistas.

Kioto: Sus tradicionales calles de madera (Gion) y los caminos de bambú.

Italia

