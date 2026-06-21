¿Dónde se grabó “El cuento de la criada”? Guía de viaja desde México a los sets en Ontario

Las series y películas tienen la capacidad de atraer a grandes audiencias y de atrapar con sus tramas. Las producciones audiovisuales son el entretenimiento más elegido en la actualidad y es por ello que abundan en las plataformas de streaming.

Quienes disfrutan de verlas, también se han visto tentados a emprender un viaje hacia los destinos mostrados en pantalla. Este tipo de viajes se conoce como turismo cinematográfico que consiste en visitar las locaciones en donde fueron filmadas nuestras series y películas favoritas.

¿Dónde se rodó “El cuento de la criada”?

El catálogo de la plataforma Netflix ofrece una gran variedad de producciones en las que ciertos paisajes o atmósferas recreadas se apoderan de la atención de los usuarios de la plataforma. Un ejemplo de esto ocurre con la serie “El cuento de la criada”, creada por Bruce Miller y protagonizada por Elisabeth Moss.

La serie cuenta de seis temporadas y está ambientada en Boston y Washington D.C. (Estados Unidos), pero la gran mayoría de las escenas fueron rodadas en Canadá. Las locaciones elegidas se encuentran en la provincia de Ontario.

Ruta “El cuento de la criada”

De acuerdo con datos difundidos sobre “El cuento de la criada”, la ciudad de Cambridge es la locación más reconocible de la serie. Ante esto, la Inteligencia Artificial (Gemini) se encargó de diagramar una guía de viaje desde México hacia Canadá para vivir la experiencia de esta producción a lo grande:

Vuelos y conectividad

Ruta principal: La forma más directa de iniciar esta ruta cinematográfica es volando desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Cancún, Guadalajara o Monterrey hacia el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ). Aerolíneas como Air Canadá y Aeroméxico operan vuelos directos regulares.

Desplazamiento local: Para recorrer Cambridge y Hamilton de manera cómoda y eficiente, lo más recomendable es rentar un automóvil directamente en el aeropuerto de Toronto. Cambridge se encuentra a poco más de una hora en auto hacia el suroeste de Toronto. Alternativamente, puedes usar la red de trenes y autobuses regionales GO Transit, aunque los tiempos de traslado a locaciones específicas aumentan.

Requisitos de entrada para mexicanos

eTA (Autorización Electrónica de Viaje): Los ciudadanos mexicanos que ingresen a Canadá por vía aérea requieren tramitar una eTA en línea antes de abordar su vuelo, siempre y cuando cumplan con las condiciones de elegibilidad vigentes (como haber tenido una visa canadiense en los últimos 10 años o poseer una visa de no inmigrante válida para EE. UU.). Si no cumples con estos criterios, es obligatorio tramitar una Visa de Visitante estándar.

Pasaporte: Debe contar con una vigencia mínima que cubra la totalidad de tu estancia en el país.

Logística y temporada ideal