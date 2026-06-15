Cómo visitar los escenarios de “El Testigo”: Ruta completa desde México

Cada vez que inicia un mes la plataforma de streaming Netflix ofrece actualizaciones en torno al amplio abanico de producciones para sus millones de usuarios. En el presente mes de junio, la compañía lanzó nuevas series, películas y documentales que ya se han adueñado de la atención de las grandes audiencias.

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La miniserie “El Testigo” es uno de los lanzamientos que más visualizaciones acumula en México y es que está basada en hechos reales, nutriéndola de un suspenso que en verdad atrapa al espectador.

¿Dónde se rodó “El Testigo”?

“El Testigo” es de origen británico y revive el asesinato de Rachel Nickell, ocurrido en 1992 en el parque Wimbledon Common de Londres. Este es considerado uno de los crímenes más estremecedores del Reino Unido y que tuvo como único testigo a su hijo que en ese momento solo tenía dos años de edad.

La dura trama de esta miniserie llevó a la producción a rodar en el Reino Unido y en España para poder contar la historia, con el fin de recrear fehacientemente los escenarios en donde transcurrieron los hechos reales.

Ruta de “El Testigo”

Más allá de la crudeza del tema abordado, y como sucede con todas las series y películas, los espectadores no solo se dejan sorprender por la trama sino que se maravillan con los paisajes o lugares icónicos que se muestran en pantalla. Es esto lo que alimenta las ganas de muchas personas de emprender viajes hacia las locaciones en donde se filmaron sus producciones favoritas.

En el caso de “El Testigo”, se le pidió a la Inteligencia Artificial (Gemini) que diera forma a una guía de viaje con el fin de saber cómo se puede llegar desde México hacia el suroeste de Londres, donde fueron rodadas algunas escenas y en donde tuvo lugar el aterrador crimen. Como resultado, esta aplicación ofreció un itinerario paso a paso:

El viaje transatlántico - De México a Londres



Salida: Despega desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Existen vuelos directos hacia la capital británica operados por aerolíneas como British Airways y Aeroméxico, o bien opciones con escala en Estados Unidos o Europa.

Llegada: Aterrizarás en el Aeropuerto de Londres-Heathrow. Su ubicación estratégica en el oeste de la ciudad lo convierte en el punto de partida ideal para explorar el suroeste londinense sin necesidad de adentrarte primero en el caótico centro de la ciudad.

La Ruta por los escenarios en el suroeste de Londres

El rodaje y la historia real se concentran en una de las zonas verdes más grandes y pintorescas del suroeste de la capital inglesa. Desde Heathrow, puedes tomar el transporte público (o un taxi/vehículo de alquiler) en dirección al distrito de Richmond y Merton.

Escenario Principal - Wimbledon Common



Este inmenso espacio natural, compuesto por brezales, densos bosques y lagunas, es el núcleo geográfico de la historia de El Testigo. Fue aquí donde ocurrieron los hechos reales en 1992 y donde el equipo de producción recreó las atmósferas de la investigación que duró más de una década.

Puntos clave para recorrer a pie dentro del parque



Las rutas boscosas: Camina por los senderos rodeados de naturaleza donde se capturó la esencia visual y el misterio de la serie.

El Molino de viento de Wimbledon (Wimbledon Windmill): Situado en el corazón del parque, es un excelente punto de referencia histórico para iniciar tu caminata, tomar algo en su cafetería y empaparte del ambiente local.

Consejos prácticos para tu ruta cinematográfica