De la pantalla a la realidad: Guía mexicana para viajar a las locaciones de la película “Un paraíso peligroso”

Las series y películas se encuentran entre los entretenimientos más elegidos en la actualidad. Las producciones que podemos encontrar en las plataformas de streaming o cuando asistimos a la sala de un cine no dejan de sorprendernos y no solo por sus tramas, sino por los paisajes que en ellas se exponen.

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Esto último es lo que le ha dado lugar al nacimiento del turismo cinematográfico, la experiencia de visitar los lugares en donde nuestras series y películas favoritas fueron filmadas. Muchas de esas producciones pueden hallarse en Netflix y luego, con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), se puede diagramar una ruta de viaje hacia sus locaciones.

¿Dónde se rodó “Un paraíso peligroso”?

Producciones que lograron popularizarse en México existen muchas pero en esta oportunidad ponemos de relieve a la película “Un paraíso peligroso”. Se trata de un filme de 2022 protagonizada por Bruce Willis y John Travolta que no tardó en instalarse entre las más vistas de Netflix.

@angel.armenta98 paradise city/un paraíso peligroso. 2022. Sipnosis. Ryan Swan se adentra en el mundo del crimen hawaiano para vengarse del jefe de la mafia que asesinó a su padre. calificacion:5/10. director: chuck russell( la máscara, el protector,el rey escorpion) clasificación:B duracion: 1hr 32 min. genero : acción elenco: bruce willis( sin city, planet terror, 16 blocks) john travolta( básico y legal, la hija del general, fenomeno) sthephen dorff( Blade, la garganta, letherface). critica. tenia grandes expectativas con estos dos actores juntos enfrentandose y decepcionó totalmente con una sipnosis muy abrumante y poco original el director desperdicia una Gran oportunidad con estos actores y nos da algo genérico y muy básico. llegando hasta aburrida en ocasiones. una lastima. ♬ Paradise City - Guns N' Roses

“Un paraíso peligroso” no solo ofrece una gran trama, sino que en ella pueden observarse locaciones reales que logran robarse las miradas. Esto se debe a que esta película se filmó en locaciones de la isla de Maui, en Hawái (Estados Unidos), motivo por el cual muchos espectadores sueñan con viajar hacia este destino.

Ruta “Un paraíso peligroso”

Para quienes se maravillaron con lo observado en “Un paraíso peligroso”, la aplicación Gemini (IA) se encargó de darle forma a una guía de viaje con punto de partida en México. El objetivo es lograr viajar hasta la isla de Maui y conocer las locaciones donde se rodó la popular película y así incrementar la experiencia disfrutada en pantalla:

Vuelos y conexiones

Volar desde CDMX, Guadalajara o Monterrey hacia una ciudad puente en la costa oeste de EE. UU., como Los Ángeles (LAX), San Francisco (SFO) o Phoenix (PHX).

Tomar la conexión directa desde ahí hacia Kahului (OGG).

Requisitos de entrada

Pasaporte vigente.

Visa americana de turista (B1/B2) vigente. Asegúrate de tenerla en orden antes de reservar, ya que los tiempos de espera para renovación o primera cita siguen siendo considerables.

Transportación y hospedaje en la Isla

Renta de auto: En Maui, el transporte público es muy limitado. Para moverte entre las locaciones de la película (como ir de las playas de Kīhei a las montañas de Haiku), alquilar un auto es indispensable. Hazlo con meses de anticipación directamente desde el aeropuerto.

Hospedaje: Las zonas de Kihei y Wailea ofrecen la mejor cercanía a las playas de la película. Kihei suele tener opciones de condominios con cocina (tipo Airbnb), lo cual ayuda muchísimo a reducir gastos cocinando tus propias comidas.

Las locaciones clave en Maui

Kīhei Boat Landing y South Kīhei Road



La zona costera de Kīhei sirvió de escenario para las vibrantes persecuciones en lancha y los operativos policiales cerca del agua.

El lugar real: El embarcadero de Kīhei es un punto excelente para ver el amanecer o tomar un tour de esnórquel hacia el famoso cráter de Molokini. Toda la extensión de South Kīhei Road está repleta de playas públicas ideales para surfistas principiantes, camiones de comida (food trucks) y un ambiente sumamente relajado.

Parque Estatal Mākena



Ninguna película ambientada en Hawái está completa sin arenas doradas y aguas cristalinas. Las icónicas postales de playa de la película corresponden en gran parte a esta reserva.

El lugar real: También conocida como Big Beach, es una de las playas más grandes y fotogénicas de Maui. El agua es de un azul turquesa impresionante, aunque debes tener cuidado con el oleaje, que suele ser fuerte (perfecto para ver a los locales hacer bodyboarding).

Makani Olu Ranch



Para las escenas que requerían un entorno más rural, boscoso o de cuartel oculto dentro de la trama de la red de narcotráfico, la producción se trasladó hacia los ranchos del interior.

El lugar real: Ubicado en la zona de las llanuras centrales, este rancho privado destaca por la crianza de ganado y sus vistas imponentes a las montañas de West Maui. Aunque el acceso al rancho en sí es restringido o mediante eventos privados, manejar por las carreteras aledañas del interior (Upcountry) te dará exactamente esa vibra de "jungla y montaña" que se aprecia en el filme.

Lahaina y Front Street



En la película vemos secuencias que retratan la vida comercial y los restaurantes junto al mar, utilizando locaciones icónicas como el restaurante Fleetwood's on Front St.

Haiku y Wailuku

