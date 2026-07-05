El mapa de “Hermanito”: Cómo visitar los lugares de Nueva Jersey donde se grabó la película

No hay dudas de que las plataformas de streaming han transformado por completo el entretenimiento en gran parte del mundo al derribar los horarios de la televisión tradicional y permitiendo a los usuarios decidir qué, cuándo y dónde ver un contenido.

“La máquina de escribir” capítulo de Lo Que La Gente Cuenta

Estos cambios no solo se han percibido en los hogares, sino también en la industria que tuvo que reconfigurar la producción de series y películas. La cantidad de producciones que se realizan se han multiplicado y esto ha alimentado otros ámbitos, como por ejemplo el del turismo.

¿Dónde se rodó “Hermanito”?

Netflix es una de las principales plataformas de streaming y ofrece un catálogo muy amplio y variado que se actualiza constantemente. Al respecto, en junio pasado estrenó un filme que rápidamente se convirtió en uno de los más populares entre la audiencia mexicana, “Hermanito”.

“Hermanito” es una película de comedia que fue dirigida por Matt Spicer y protagonizada por John Cena, Eric André, Michelle Monaghan y Christopher Meloni. El filmese rodó en distintos puntos del estado de Nueva Jersey y en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, motivo por el cual algunos aficionados se ilusionan con conocer esas locaciones

El mapa de “Hermanito”

Mientras “Hermanito” sigue sumando visualizaciones, muchos de los que ya la vieron intentan organizar su viaje hacia Nueva Jersey para conocer las locaciones mostradas en la película. En este caso, de seguro les será de mucha ayuda la siguiente guía de viaje para llegar a estas locaciones partiendo desde México:

Cómo viajar desde México a Nueva Jersey

Vuelos y conectividad: La forma más directa de llegar a la zona de filmación desde México es volar hacia el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty (EWR), el cual se encuentra dentro del propio estado de Nueva Jersey y cuenta con vuelos directos regulares o con escalas cortas desde la Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Guadalajara. Otra excelente alternativa es volar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en Nueva York y tomar el tren de conexión NJ Transit hacia el estado vecino.

Documentación necesaria: Como ciudadano mexicano, necesitarás tu pasaporte vigente y contar con una Visa Americana de Turista (B1/B2) aprobada para poder ingresar a los Estados Unidos.

Transporte local: Para moverte entre los pueblos del norte de Nueva Jersey donde se grabó la película, la opción más cómoda es rentar un auto directamente en el aeropuerto de Newark. Sin embargo, muchas de las zonas urbanas están perfectamente conectadas por la red de trenes de NJ Transit.

Locaciones clave de "Hermanito" en Nueva Jersey

Jersey City



Sirvió como uno de los escenarios principales para recrear las andanzas urbanas y los momentos de tensión de la comedia. Esta ciudad ofrece una mezcla perfecta de arquitectura residencial clásica e impresionantes vistas metropolitanas.

Se destaca por sus vibrantes calles céntricas, donde se avistó a los actores filmando escenas cotidianas en exteriores que complementan la dinámica urbana de la trama.

El paseo marítimo de la ciudad ofrece una panorámica espectacular de la silueta de Manhattan, ideal para tomar fotos icónicas de tu viaje cinematográfico.

Madison

