El mapa de “Hermanito”: Cómo visitar los lugares de Nueva Jersey donde se grabó la película
Guía de locaciones de “Hermanito”. El mapa completo para viajar de México a Nueva Jersey y sentirte parte de la película.
No hay dudas de que las plataformas de streaming han transformado por completo el entretenimiento en gran parte del mundo al derribar los horarios de la televisión tradicional y permitiendo a los usuarios decidir qué, cuándo y dónde ver un contenido.
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Estos cambios no solo se han percibido en los hogares, sino también en la industria que tuvo que reconfigurar la producción de series y películas. La cantidad de producciones que se realizan se han multiplicado y esto ha alimentado otros ámbitos, como por ejemplo el del turismo.
¿Dónde se rodó “Hermanito”?
Netflix es una de las principales plataformas de streaming y ofrece un catálogo muy amplio y variado que se actualiza constantemente. Al respecto, en junio pasado estrenó un filme que rápidamente se convirtió en uno de los más populares entre la audiencia mexicana, “Hermanito”.
@netflixlat Se nota que cuida muy bien de su hermano 🤣 La película #Hermanito ya está disponible 👬 #LittleBrother #Hermanos #Humor #JohnCena #EricAndre #PeliculasNetflix #Netflix #fyp ♬ original sound - Netflix Latinoamérica
“Hermanito” es una película de comedia que fue dirigida por Matt Spicer y protagonizada por John Cena, Eric André, Michelle Monaghan y Christopher Meloni. El filmese rodó en distintos puntos del estado de Nueva Jersey y en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, motivo por el cual algunos aficionados se ilusionan con conocer esas locaciones
El mapa de “Hermanito”
Mientras “Hermanito” sigue sumando visualizaciones, muchos de los que ya la vieron intentan organizar su viaje hacia Nueva Jersey para conocer las locaciones mostradas en la película. En este caso, de seguro les será de mucha ayuda la siguiente guía de viaje para llegar a estas locaciones partiendo desde México:
Cómo viajar desde México a Nueva Jersey
- Vuelos y conectividad: La forma más directa de llegar a la zona de filmación desde México es volar hacia el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty (EWR), el cual se encuentra dentro del propio estado de Nueva Jersey y cuenta con vuelos directos regulares o con escalas cortas desde la Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Guadalajara. Otra excelente alternativa es volar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en Nueva York y tomar el tren de conexión NJ Transit hacia el estado vecino.
- Documentación necesaria: Como ciudadano mexicano, necesitarás tu pasaporte vigente y contar con una Visa Americana de Turista (B1/B2) aprobada para poder ingresar a los Estados Unidos.
- Transporte local: Para moverte entre los pueblos del norte de Nueva Jersey donde se grabó la película, la opción más cómoda es rentar un auto directamente en el aeropuerto de Newark. Sin embargo, muchas de las zonas urbanas están perfectamente conectadas por la red de trenes de NJ Transit.
Locaciones clave de "Hermanito" en Nueva Jersey
Jersey City
- Sirvió como uno de los escenarios principales para recrear las andanzas urbanas y los momentos de tensión de la comedia. Esta ciudad ofrece una mezcla perfecta de arquitectura residencial clásica e impresionantes vistas metropolitanas.
- Se destaca por sus vibrantes calles céntricas, donde se avistó a los actores filmando escenas cotidianas en exteriores que complementan la dinámica urbana de la trama.
- El paseo marítimo de la ciudad ofrece una panorámica espectacular de la silueta de Manhattan, ideal para tomar fotos icónicas de tu viaje cinematográfico.
Madison
- Aportó el contraste perfecto con su ambiente residencial elegante, calles arboladas y el encanto característico de los pequeños municipios suburbanos de la Costa Este.
- Su pintoresco centro histórico (Downtown) sirvió para ambientar el entorno ordenado y controlado del personaje de Rudd (agente inmobiliario interpretado por John Cena) antes de que la locura llegara a su vida.
- Cuenta con una arquitectura colonial bellamente conservada y acogedoras cafeterías locales locales que bien merecen una parada a pie durante tu recorrido.