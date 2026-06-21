El mapa de “Instinto maternal”: Recorre los escenarios reales del thriller de Netflix en Nueva Jersey

Viajar hacia los lugares en donde se filmaron las series y películas más atrapantes se ha convertido en la nueva forma de hacer turismo. Los viajeros buscan vivir una experiencia enriquecedora tras disfrutar de las producciones en la pantalla y luego recorrer en persona sus locaciones.

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Debido a la gran cantidad de producciones que las plataformas de streaming permiten ver a diario es que se ha incrementado la cantidad de espectadores que quieren llegar hasta donde fueron rodadas sus series y películas favoritas.

¿Dónde se rodó “Instinto Maternal”?

Netflix es una de las plataformas que más producciones ofrecen a sus usuarios y en la que se destaca la película “Instinto Maternal”, un thriller psicológico que fue ambientado en los años 60 y que es protagonizado por Anne Hathaway y Jessica Chastain.

El filme tiene una duración de 93 minutos y es un remake norteamericano de la aclamada película “Duelles” del 2018. Fue rodada en locaciones reales del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Ruta de “Instinto Maternal”

Quienes disfrutaron de “Instinto Maternal” seguramente se habrán maravillado con la atmósfera vintage y los paisajes que se mostraron en pantalla. Es en este marco que la Inteligencia Artificial (Gemini) detalló una guía de viaje para trazar una ruta desde México hacia estas bellas locaciones:

Ruta desde México

Conexión aérea: Para iniciar el viaje, debes volar desde los principales aeropuertos de México (como el AICM, Cancún o Guadalajara) hacia el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (EWR) en Nueva Jersey. Es la opción más cercana y cómoda para esta ruta.

Movilidad local: Al llegar a Newark, la mejor alternativa es rentar un auto directamente en la terminal. Las locaciones de la película se encuentran en zonas residenciales de los suburbios, por lo que el automóvil te dará la flexibilidad necesaria para moverte entre los distintos municipios.

Escenarios reales de la filmación

Municipio de Cranford (Condado de Union)



Calles residenciales: El centro histórico y los vecindarios de Cranford conservan una arquitectura clásica norteamericana que sirvió de fondo perfecto para el vecindario de la trama.

El río Rahway: Cruza el municipio y está rodeado de parques antiguos y casas de estilo victoriano, ideales para caminar y recrear la atmósfera de tranquilidad nostálgica del filme.

Ridgewood (Condado de Bergen)



Entorno de época: Las calles anchas y arboladas de Ridgewood, junto con el diseño de sus casas unifamiliares, se seleccionaron para reflejar el estatus y la pulcritud de los hogares de Alice y Céline.

Centro histórico: Cuenta con un distrito comercial clásico con cafeterías y boutiques que conservan fachadas tradicionales.

Iglesia Episcopal de St. Elizabeth (Ridgewood)

