De México a Sudáfrica: El mapa definitivo para visitar las locaciones de la serie “El polígamo”

Las películas y series dominan entre las más elegidas para entretenerse en la actualidad y es que la llegada de las plataformas de streaming logró atrapar a los amantes de este tipo de producciones. Así es como en prácticamente todos los hogares el televisor se enciende, cualquier día y a cualquier hora para disfrutar de ellas.

Noticias Chihuahua del 29 de mayo 2026

Además, muchas de las personas que miran películas y series incursionan en otras prácticas relacionadas como por ejemplo el turismo cinematográfico. Esta hace referencia a los viajes que se realizan a los lugares en donde se llevaron a cabo las filmaciones de esas producciones, inyectándole un valor agregado a la experiencia.

¿Dónde se rodó “El polígamo”?

En esta oportunidad, Netflix se presenta como ejemplo y en especial la serie “El polígamo” que fue estrenada el pasado 12 de junio. Se trata de una producción dirigida por Akin Omotoso y que se ha convertido en una de las más elegidas entre los usuarios de la plataforma en México.

“El polígamo” cuenta con una temporada compuesta de 22 episodios y fue rodada íntegramente en Sudáfrica, principalmente en una ciudad llamada Johannesburgo. En la pantalla se pueden apreciar la riqueza cultural y paisajes que invitan a ser visitados.

Ruta “El polígamo”

Quienes se han visto atrapados por “El polígamo” de seguro se mostrarán interesados en visitar las locaciones mostradas en cada episodio. Es por eso que se le encomendó a la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) que creara una guía de viaje con punto de partida en México:

Rutas aéreas desde México (CDMX o Cancún)

Dado que no existen vuelos directos entre México y África, tienes tres grandes alternativas para armar tus escalas:

La ruta por Sudamérica (Vía Brasil - Más rápida en tiempo de vuelo neto):



Cómo funciona: Vuelas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o Cancún directo hacia el Aeropuerto de São Paulo-Guarulhos (GRU) con aerolíneas como LATAM o Aeroméxico.

El tramo final: En São Paulo conectas directo hacia Johannesburgo (JNB) con South African Airways o LATAM. Cruzar el Atlántico desde Brasil toma solo unas 8 o 9 horas.

La ruta por Estados Unidos

Cómo funciona: Conectas desde cualquier ciudad principal de México hacia centros de operaciones como Atlanta (ATL) con Delta Air Lines o Newark (EWR) con United Airlines.

El tramo final: Ambas aerolíneas estadounidenses operan vuelos directos diarios desde esos aeropuertos hasta Johannesburgo. Es una ruta muy eficiente si ya cuentas con tu visa estadounidense vigente.

Requisitos migratorios y documentación para mexicanos

Pasaporte: Obligatorio. Debe tener al menos 6 meses de vigencia a partir del día de tu ingreso a Sudáfrica y contar con un mínimo de dos páginas completamente en blanco consecutivas (para los sellos de entrada y salida).

Visa para Sudáfrica (Exención): Si viajas con pasaporte mexicano por motivos de turismo, estás exento de visa sudafricana para estancias menores a 90 días. Al llegar al aeropuerto de Johannesburgo, la autoridad migratoria te sellará un permiso de visitante gratuito.

Solvencia económica y hospedaje: Aunque no siempre los piden, es indispensable viajar con la reserva impresa de tu hotel (o carta de invitación si te hospedas con alguien) y el itinerario de tu vuelo de regreso a México.

Locaciones para visitar

El origen de la historia y el drama familiar



El icónico distrito de Soweto es el corazón cultural de Johannesburgo y el escenario clave para los flashbacks de la juventud de Jonasi, además de albergar los entornos donde transcurren las vidas de personajes como su primera esposa, Essie. Es un lugar imprescindible para entender las profundas raíces sociohistóricas de la serie.

Calle Vilakazi: Es la calle más famosa de este distrito. Aquí puedes caminar por el mismo entorno urbano que inspira la estética popular del programa y aprovechar para visitar la Casa Museo de Nelson Mandela.

Tours en bicicleta o caminatas guiadas: Existen múltiples opciones seguras y guiadas por locales para recorrer los vecindarios específicos de Soweto, ver las dinámicas de las peluquerías locales (que recuerdan los inicios de Essie) y probar comida tradicional en los shebeens (tabernas locales).

El imperio corporativo y las mansiones de los Gomora

