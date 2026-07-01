Ruta “Santita”: El mapa definitivo para viajar a los lugares donde se filmó la popular serie

El mundo del entretenimiento se ha diversificado con el avance de la tecnología pero, por lo general, nos ha reducido el rango del movimiento y nos mantiene frente a alguna pantalla, y por muchas horas.

Sin embargo, las series y películas siguen estando entre los principales atractivos para disfrutar. Las plataformas de streaming han logrado tener una gran cantidad de producciones al alcance de un solo clic y en la comodidad del hogar, motivo por el cual también van surgiendo otras experiencias.

¿Dónde se rodó “Santita”?

Netflix ex una de las compañías de streaming más populares y en su catálogo atesora fantásticas producciones que logran convertirse en las preferidas de las grandes audiencias. La serie “Santita” es un claro ejemplo ya que fue estrenada en abril de este 2026 y no tardó en posicionarse entre las más vistas.

“Santita” fue dirigida por Rodrigo García y protagonizada por Paulina Dávila, Gael García Bernal, Ilse Salas, Erik Hayser y Ana Layevska. La historia fue filmada principalmente entre Baja California, la Ciudad de México (CDMX) y Tijuana, algo que imprimió una atmósfera especial a lo que se vio en pantalla.

Ruta de “Santita”

Como se mencionó anteriormente, las series y películas han dado en la actualidad surgimiento a nuevas experiencias como lo es el turismo cinematográfico. Cada vez son más las personas que buscan emprender un viaje con el fin de visitar los lugares en donde fueron filmadas sus producciones favoritas.

En el caso de “Santita”, fue la Inteligencia Artificial (Gemini) la que nos ayudó a crear una guía de viaje para poder recorrer las locaciones de la serie y llevar la experiencia a otro nivel:

Preparación del viaje

Punto de partida ideal: El Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ). Desde aquí puedes rentar un automóvil, que es la opción más cómoda para realizar este circuito costero y de carretera.

Tiempo estimado de ruta: Se recomienda un mínimo de 3 a 4 días para disfrutar de las locaciones sin prisas.

Mejor época para viajar: Entre mayo y octubre, para aprovechar el clima cálido de la costa y las festividades en los viñedos.

Parada 1: Tijuana (La atmósfera urbana)

El viaje comienza en el corazón de la ciudad fronteriza, cuya energía nocturna y calles icónicas le dan a la serie esa atmósfera tan particular de misterio y realidad.

Locación clave: Zona Centro y Avenida Revolución.

Qué buscar: Las calles iluminadas con luces de neón, los pasajes comerciales tradicionales y la arquitectura urbana de la madrugada, escenario de las secuencias dramáticas a cargo de Gael García Bernal.

Parada 2: Playas de Rosarito (El centro de operaciones)

Conduciendo unos 30 minutos hacia el sur por la carretera escénica (México 1D), llegarás al epicentro costero de la producción.

Locación clave: Rosarito Beach Hotel.

Qué buscar: Este hotel histórico funcionó como el set principal para simular la casa de retiro que detona el eje central de la historia de María José Cano. Visita sus jardines y el icónico muelle que se extiende hacia el océano.

Detalle de producción: El equipo de Netflix ocupó más de 80 habitaciones de este complejo durante semanas para montar los sets de filmación.

Parada 3: Puerto Nuevo (El descanso costero)

Siguiendo el trayecto hacia el sur por la misma carretera costera (a solo 15 minutos de Rosarito), se encuentra este pequeño poblado pesquero.

Locación clave: Zona de acantilados y restaurantes de Puerto Nuevo.

Qué buscar: Las panorámicas del Océano Pacífico que enmarcan los momentos de transición y el regreso del gran amor de la protagonista.

Imperdible de la ruta: Aunque vayas siguiendo locaciones, es obligatorio detenerse a probar la famosa langosta estilo Puerto Nuevo, servida con frijoles, arroz y tortillas de harina gigantes.

Parada 4: Valle de Guadalupe - Ensenada (El contraste y la introspección)