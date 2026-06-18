Ruta de película: Guía para visitar las locaciones de “Si te casas... te mato” en Pasadena y Los Ángeles

El cine sigue siendo uno de los artes que maravilla a grandes y chicos. Las producciones que pueden verse en la gran pantalla invitan a ver una y otra, algo que se ve impulsado en la actualidad por los amplios catálogos de las plataformas de streaming.

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Películas como “Si te casas... te mato”, que puede verse en Netflix, han sabido acaparar toda la atención de las grandes audiencias. Así es como este tipo de producciones generan fans y, muchos de ellos, quieren ampliar la experiencia.

¿Dónde se rodó “Si te casas... te mato”?

Cuando se habla de ampliar la experiencia con respecto a las películas, se hace referencia al turismo cinematográfico que se encuentra en auge. En el caso del filme “Si te casas... te mato”, este es una comedia romántica del año 2005 que fue rodada en el estado de California, Estados Unidos, principalmente en los alrededores de Los Ángeles.

Quienes vieron esta película protagonizada por Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan y Wanda Sykes de aseguro se habrán maravillado con los paisajes y locaciones mostradas en la pantalla. Es por ello que viajar hasta estos lugares se convierte en una necesidad para quienes desean revivir la trama “en la vida real”.

Ruta “Si te casas... te mato”

Para quienes están pensando en organizar su viaje en torno a la película “Si te casas... te mato”, a continuación se detalla una guía completa en donde se considera el vuelo y la logística de transporte terrestre desde México:



Vuelo: Volar hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Existen rutas directas desde Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún.

Transporte: Es indispensable rentar un auto en el aeropuerto LAX. Moverse entre Los Ángeles, Pasadena y las zonas de playa en transporte público toma demasiado tiempo y limita la experiencia.

Hospedaje recomendado: Para este itinerario, hospedarse en Pasadena es la opción más cómoda y tranquila, además de que concentra la mayoría de las casas de la película.

Ruta por Pasadena

La casa de Charlie y Kevin



Dirección: 674 Elliott Drive, Pasadena, CA.

Detalles: Esta es la hermosa propiedad de estilo tradicional construida en 1911 donde viven los personajes de Jennifer Lopez y Michael Vartan. La fachada se mantiene prácticamente idéntica a como aparece en la pantalla grande. Al ser una propiedad privada, la visita debe realizarse exclusivamente desde la acera pública, respetando la privacidad de los residentes.

La mansión de Viola Fields



Dirección: 675 Burleigh Drive, Pasadena, CA.

Detalles: Conocida en la vida real como la "George O. Noble House", esta impresionante mansión de estilo Spanish Revival fue diseñada en 1927 por el reconocido arquitecto Wallace Neff. Aquí es donde el personaje de Jane Fonda despliega sus peores planes y donde se lleva a cabo la icónica y caótica escena de la boda en el jardín. Está bastante protegida por la vegetación, pero se puede apreciar su imponente entrada.

La casa de los perros



Dirección: 1365 South Oakland Avenue, Pasadena, CA.

Detalles: En las escenas donde Charlie trabaja paseando perros, aparece esta espectacular propiedad. Es un punto muy famoso para los entusiastas de la televisión estadounidense, ya que también sirvió como la mansión del gobernador en la clásica serie de televisión Benson.

Ruta por Los Ángeles y la Costa