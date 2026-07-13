Ruta de “Perdiendo el juicio": Viaja de México a España y conoce los escenarios de la popular serie

Podemos tener muchas cosas materiales pero lo que en verdad nos enriquece el alma son las experiencias que vivimos. Eso es parte de la filosofía de quienes, cada vez que pueden, se lanzan a viajar y construir recuerdos con sus seres queridos o consigo mismo.

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Al respecto, una de las experiencias que muchos están disfrutando es la de conocer los lugares en donde fueron filmadas sus series y películas favoritas. Esto es lo que se denomina turismo cinematográfico y que tiene a las plataformas de streaming como el lugar en donde se observan los futuros destinos de cada viajero.

¿Dónde se rodó "Perdiendo el juicio"?

Netflix es una de las plataformas en donde más usuarios hay y en donde las series y películas abundan, y se actualizan constantemente. Muchos usuarios se ven maravillados por las tramas de las producciones que comparte y por las locaciones de estas, como en el caso de la serie "Perdiendo el juicio".

"Perdiendo el juicio" es una serie dramática de origen español protagonizada por Elena Rivera, Carol Rovira, Manu Baqueiro y Miquel Fernández. La serie logró convertirse en una de las más elegidas por la audiencia mexicana y muchos viajeros se han mostrado interesados en conocer Madrid y sus alrededores, ya que en esta ciudad española se encuentran las locaciones donde se rodaron muchas escenas.

Ruta "Perdiendo el juicio"

Quienes se han visto atrapados con "Perdiendo el juicio" y aman viajar, de seguro habrá prestado mucha atención a las locaciones mostradas en pantalla. Es por ello que a continuación se detalla una guía de viaje que tiene como punto de partida a México y como destino final España:

Logística de viaje

Para iniciar este recorrido, la principal puerta de salida desde México hacia la capital española es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o el Aeropuerto Internacional de Cancún, los cuales cuentan con vuelos directos hacia el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Vuelos directos: Operados de forma regular por aerolíneas como Aeroméxico e Iberia. El tiempo de vuelo directo desde la Ciudad de México es de aproximadamente 10 a 11 horas.

Requisitos de entrada: Los ciudadanos mexicanos no requieren visa para estancias turísticas menores a 90 días en el Espacio Schengen (del cual España forma parte), pero deben contar con pasaporte vigente, reserva de alojamiento o carta de invitación, y sustento económico para el viaje.

Locaciones principales de la serie

Zona de los grandes bufetes y tribunales



Esta zona de Madrid representa el pasado prestigioso de Amanda, antes de sufrir la crisis de TOC que paralizó su carrera en pleno juicio.

Paseo de la Castellana y Calle de Serrano: Recorrer estas avenidas te sumergirá en el entorno corporativo y de despachos de élite que recrea la serie. Los exteriores de edificios residenciales burgueses y oficinas acristaladas de esta zona sirvieron de fondo para las firmas de abogados más influyentes de la trama.

Entorno de las Salesas (Plaza de las Salesas): Un barrio señorial y judicial por excelencia. En los alrededores de esta plaza se respira el ambiente legal madrileño, ideal para caminar imaginando las idas y venidas de los fiscales y litigantes de la producción.

Zona del despacho de horas bajas

