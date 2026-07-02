Ruta “La trampa del asesino”: Descubre las locaciones en Bulgaria de la joya de acción con Wesley Snipes

El turismo cinematográfico se ha convertido en una tendencia que no deja de sumar adherentes. Cada vez más personas buscan vivir la experiencia de visitar las locaciones en donde fueron filmadas sus series y películas favoritas.

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Con la gran cantidad de producciones que las plataformas de streaming ofrecen, las opciones para los viajeros se multiplican. Es que los catálogos son muy abultados y la creación de series y películas se ha incrementado.

¿Dónde se rodó “La trampa del asesino”?

Como ejemplo de todo lo mencionado podemos destacar a la plataforma Netflix y en especial a la película “La trampa del asesino”, una producción del 2007 que se encuentra entre las más elegidas por los usuarios de México.

“La trampa del asesino” fue dirigida por Josef Rusnak y protagonizada por Wesley Snipes. Sin embargo, más allá de lo que propone su trama el filme también llama la atención por los lugares mostrados en pantalla ya que fue rodado principalmente en Sofía (Bulgaria), aunque también hubo escenas filmadas en Cardiff (Gales, Reino Unido) y Montana (Estados Unidos).

Ruta “La trampa del asesino”

La popularidad de “La trampa del asesino” ha despertado el interés de muchas personas en visitar las locaciones donde fue rodada. Es por eso que la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) ayudó a diagramar una guía de viaje para visitar los lugares de filmación en Bulgaria, partiendo desde México:

Rutas de Vuelo (Cómo llegar)

Sofía (SOF) no cuenta con vuelos directos desde México, por lo que tendrás que hacer una escala en un centro de conexiones europeo. Las mejores opciones desde el AIFA o AICM son:

Vía Madrid (Aeroméxico / Iberia): Vuelas a Madrid (MAD) y de ahí tomas un vuelo corto de 3 horas a Sofía con Bulgaria Air o Ryanair.

Vía Frankfurt o Múnich (Lufthansa): Conexión directa y rápida hacia el aeropuerto de Sofía.

Vía París (Air France): Conexión en Charles de Gaulle hacia Sofía.

Requisitos de entrada

Pasaporte: Debe tener una vigencia mínima de 3 meses posteriores a tu fecha de salida de Europa.

Visa: Al igual que el resto de la Unión Europea y el Espacio Schengen, los ciudadanos mexicanos No necesitan visa para estancias turísticas menores a 90 días.

ETIAS: Recuerda que para viajar a Europa es obligatorio tramitar el permiso en línea ETIAS antes de tu vuelo.

Las Locaciones clave en Bulgaria

El barrio del Escondite: Zona B-5 (Sofía)

