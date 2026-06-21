Cómo viajar desde México a los escenarios de la serie “Así aprenderás”: Guía completa
Ruta “Así aprenderás”. Descubrí cómo visitar desde México las locaciones en donde se rodó esta popular serie.
Los amantes de las películas y series tienen a diario un motivo para sentarse frente al televisor. Las plataformas de streaming se han convertido en el entretenimiento preferido de muchas personas y en cada jornada tienen un motivo para fascinarse.
Esa fascinación por las producciones del séptimo arte está alimentando otra, se trata de los viajes turísticos hacia las locaciones en donde fueron rodadas. Al respecto, hoy te contaremos cómo puedes viajar desde México hasta los lugares en donde se filmó la popular serie "Así aprenderás" de Netflix.
¿Dónde se rodó "Así aprenderás"?
"Así aprenderás" es una serie surcoreana de acción y drama que se estrenó en el presente mes de junio. Está dirigida por Hong Jong-chan, consta con 10 episodios atrapantes y fue rodada en la ciudad metropolitana de Daegu, ubicada al sureste de Corea del Sur.
@netflixlat Hay lecciones que no vienen en el plan de estudios. 'Así aprenderás' llega el 5 de junio a Netflix. #AsiAprenderas #TeachYouALesson #Kdrama #Netflix #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ original sound - Netflix Latinoamérica
Para darle la atmósfera particular que tiene la serie, la producción utilizó diversas locaciones reales en donde pudo recrear conflictivos entornos escolares que se aprecian en la trama.
Ruta "Así aprenderás"
Como se mencionó, la serie "Así aprenderás" se ha convertido en el fenómeno del momento y, de seguro, los amantes de este tipo de producciones se ilusionan con conocer los escenarios donde fue rodada. Es por eso que a continuación se desglosa una guía completa para armar la ruta desde México hasta el corazón del drama escolar más comentado de la temporada:
El vuelo: De México a Seúl
- El punto de entrada obligatorio es el Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN), que sirve a la zona metropolitana de Seúl.
- Vuelos Directos: La opción más rápida y cómoda es volar con Aeroméxico, que opera la ruta directa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Incheon. El tiempo de vuelo es de aproximadamente 15 a 16 horas.
- Vuelos con Escala: Si viajas desde otras ciudades de México (como Monterrey o Guadalajara) o buscas tarifas más económicas, las opciones habituales son hacer escala en Estados Unidos (con aerolíneas como Delta, United o American Airlines) o en Canadá (Air Canada).
Requisitos de entrada para mexicanos
- Viajar a Corea del Sur es bastante sencillo si tienes pasaporte mexicano, pero hay un trámite que no se te puede pasar:
- Pasaporte: Debe tener una vigencia mínima de 6 meses desde el momento de tu ingreso.
- K-ETA (Autorización Electrónica de Viaje): Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para estancias de turismo menores a 90 días, pero deben tramitar la K-ETA en línea al menos 72 horas antes de abordar. Cuesta unos 10,000 KRW (aproximadamente 130-150 MXN).
- Q-Code: Es un registro de salud en línea que agiliza tu paso por migración al llegar a Incheon.
Logística en Corea: Cómo moverte hacia las locaciones
- La serie transcurre principalmente en centros educativos ficticios de Seúl y sus alrededores (como el Instituto Daehan o el Instituto Guun Hitech). Gran parte de estos K-dramas escolares se filman en campus universitarios reales o escuelas secundarias del área metropolitana de Seúl y la provincia de Gyeonggi.
- Para moverte como un local una vez que aterrices, necesitas dos herramientas básicas:
- Tarjeta T-Money: La compras en cualquier tienda de conveniencia (7-Eleven, CU) del aeropuerto. La recargas con efectivo y te sirve para pagar el metro de Seúl, los autobuses urbanos e incluso taxis.
- Apps de Navegación: Google Maps no funciona bien en Corea para dar rutas a pie o transporte público debido a leyes de seguridad de datos nacionales. Descarga Naver Maps o KakaoMap (ambas tienen versión en inglés).