¿Dónde se filmó Las Muertas? La guía definitiva de locaciones para armar tu próximo viaje

El entretenimiento sigue sufriendo grandes cambios a nivel mundial. Cada vez son más las personas que se inclinan por la comodidad de su hogar para disfrutar de series, documentales y películas gracias a las diferentes plataformas de streaming en auge.

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Disfrutar de estas producciones no solo entretiene, sino que apasiona a las grandes audiencias al punto de convertirse en fanáticos de algunas sagas, actores o géneros. Además, muchos diagraman sus viajes en torno a sus series y películas favoritas, con el fin de visitar los lugares que vieron al encender la pantalla.

¿Dónde se rodó Las Muertas?

En México, la plataforma Netflix es una de las más elegidas y en la que, entre otras, la serie Las Muertas ha escalado entre las más vistas. Se trata de una miniserie mexicana de comedia negra y drama criminal que fue estrenada en septiembre de 2025, bajo la dirección de Luis Estrada.

La trama está basada en la icónica novela homónima de 1977 del escritor Jorge Ibargüengoitia y para su rodaje, que recrea las décadas de 1940 a 1960, se utilizaron más de 200 sets y se filmó en múltiples locaciones reales de cuatro regiones principales del país: San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz y Ciudad de México.

Guía de viaje para fanáticos

Teniendo en cuenta que Las Muertas ha logrado captar la admiración de una gran cantidad de espectadores, de seguro algunos estarán deseosos de visitar los lugares que se mostraron durante la trama. Por ello, la Inteligencia Artificial (Gemini) ayudó a armar un itinerario de viaje con las locaciones reales donde se filmó:

Guanajuato - El corazón de la historia: Dado que los acontecimientos reales y la novela transcurren principalmente en este estado, sus calles empedradas y pueblos coloniales fueron fundamentales para dar vida al relato.



Mineral de Pozos (San Luis de la Paz): Este increíble Pueblo Mágico, conocido en su momento como un "pueblo fantasma" por su pasado minero abandonado, sirvió como un set perfecto al aire libre. Sus callejones silenciosos, minas centenarias y fachadas coloniales descascaradas ayudaron a recrear la vibura tensa de los sesenta. Además, decenas de vecinos locales participaron vistiendo ropa de época como extras.

Ciudad de Guanajuato: Las icónicas calles subterráneas, túneles y callejones empinados aportaron el drama visual característico de la región.

San Luis Potosí - El gran escenario principal: El estado de San Luis Potosí funcionó como el núcleo central del rodaje durante varios meses de producción, aportando tanto joyas arquitectónicas urbanas como misticismo rural.



Centro Histórico de la Capital: Sus monumentos virreinales construidos en cantera rosa sirvieron de fondo para múltiples escenas urbanas. Locaciones como la Avenida Universidad y el Centro de las Artes (una imponente antigua penitenciaría reconvertida en espacio cultural) ayudaron a ambientar las sedes institucionales de la trama.

Ruta de Pueblos Históricos: Para las locaciones de los burdeles rurales y caminos áridos, el equipo filmó en municipios clave de los alrededores: Mexquitic de Carmona, Armadillo de los Infante, Villa de Reyes y Cerro de San Pedro (un pueblo minero incrustado en los cerros que conserva una estética desértica y antigua intacta).

Jalisco - La parada del fervor religioso



San Juan de los Lagos: La producción se trasladó hasta este famoso centro de peregrinación para filmar escenas clave en los alrededores del Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Este espacio fue crucial para retratar el fuerte contraste entre el misticismo religioso de la sociedad de la época y el submundo criminal en el que operaban las protagonistas.

Veracruz y Ciudad de México

