Guía de viaje: De México a los escenarios reales de la popular serie “No tengo miedo”

Las plataformas de streaming han permitido modificar las rutinas de entretenimiento de millones de personas. Disfrutar de una serie o una película se han convertido en uno de los pasatiempos más elegidos, incluso muchos lo toman como el mejor plan para compartir con amigos y familiares.

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Tener una amplia oferta de producciones al alcance de un solo clic y en la comodidad del hogar parecía algo imposible, pero ya nos acostumbramos a esta realidad. Sin embargo, muchos de los espectadores quieren salir de sus casas tras ver una serie o película, pero con el objetivo de tomar un vuelo y visitar las locaciones de sus producciones favoritas.

¿Dónde se rodó "No tengo miedo"?

Lo mencionado anteriormente es lo que hoy conocemos como turismo cinematográfico y con lo que una gran cantidad de personas maximiza sus experiencias ante la pantalla con un viaje a lugares de película. En esta oportunidad, el ejemplo que se propone gira en torno a la serie "No tengo miedo", estrenada en Netflix el pasado 8 de julio.

"No tengo miedo" es una miniserie mexicana que reúne suspenso y drama para atrapar a los usuarios de la plataforma de streaming. Más allá de la trama ofrecida, el foco de este artículo se posa en las locaciones de la serie ya que fue filmada íntegramente en el estado de Veracruz, por lo que conocerlas se convierte en algo sumamente posible.

Ruta "No tengo miedo"

La serie "No tengo miedo" fue rodada en lugares naturales de Veracruz con el fin de ambientar la trama. Ante esto, la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) se encargó de darle forma a una guía de viaje para quienes, tras disfrutar de esta producción, desean visitar las locaciones en donde fue filmada:

El punto de partida: Xalapa

Para iniciar la ruta, lo ideal es llegar primero a la capital del estado, Xalapa-Enríquez.

En Auto desde CDMX: Toma la autopista México-Puebla (Mex 150D) y luego la desviación hacia Perote/Xalapa (Mex 140D). Es un trayecto de aproximadamente 4 a 5 horas, con paisajes hermosos al cruzar las zonas montañosas.

En Autobús: Desde la Terminal de Autobuses del Oriente (TAPO) en CDMX, hay salidas constantes en líneas de primera clase directo a la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA). El viaje toma unas 4 horas y media.

En Avión: El aeropuerto más cercano con alta conectividad es el de Veracruz (Heriberto Jara), a una hora y media de Xalapa. Desde allí puedes tomar un taxi autorizado o un autobús directo a la capital.

Cómo moverse entre los pueblos de la serie

Las tres locaciones principales (Coatepec, Xico y Teocelo) están conectadas por una misma carretera y se encuentran muy cerca unas de otras (a solo 15 o 20 minutos de distancia entre cada pueblo).



Auto propio/rentado: Es la opción más cómoda si quieres explorar los caminos rurales, miradores y cañadas donde se filmaron los exteriores de la serie.

Transporte público: Desde Xalapa (en la zona de Los Sauces) o desde las terminales locales, salen autobuses ("Excélsior" o "Línea Coatepecanos") y taxis colectivos de manera continua hacia Coatepec y Xico. Son muy económicos y seguros.

Lugares que visitar

Coatepec, el corazón cafetalero: Este Pueblo Mágico te recibirá con su aroma a café tostado, sus calles de piedra y sus majestuosas casonas con patios llenos de orquídeas. Recrea el entorno de las familias productoras de la historia.

Xico, tradición y paisajes de misterio: A solo 15 minutos de Coatepec, la altitud sube y la neblina se vuelve más densa. Xico aportó la magia de sus calles empedradas y la majestuosidad de su naturaleza salvaje para las escenas de exteriores.

Teocelo, cañadas y desfiladeros: Cruzando una impresionante cañada desde Xico, llegas a Teocelo. Su geografía accidentada sirvió para plasmar el aislamiento del pueblo ficticio y la tensión visual del drama.