¿DCU ya tiene nuevo Batman? Fuertes rumores apuntan a Aaron Taylor-Johnson como el elegido

¡Se han encendido las alarmas! El director y cabeza creativa de DC Studios , James Gunn, empezó a seguir en Instagram a Aaron Taylor-Johnson, detalle que en redes sociales no pasó desapercibido y fue interpretado como una señal directa de casting del nuevo Batman. Y no sería la primera vez que un simple “follow” del cineasta anticipa una confirmación oficial, ya ha ocurrido antes con otros actores del universo DC.

¿Aaron Taylor-Johnson será el nuevo Batman?

El rumor cobra más fuerza porque Taylor-Johnson ya figuraba entre los favoritos de los fans desde hace meses, incluso el actor estaba en el radar cuando no se sabía que Robert Pattinson sería Batman. Y es que basta con pensar un momentito para deducir en unos cuantos minutos por qué sería el candidato ideal. Posee un físico imponente, una presencia intensa y mucha experiencia en cintas de acción como Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron y Bullet Train. El podría ayudar a dar vida a un Batman más rudo y emocionalmente complejo, justo lo que Gunn prometió para esta nueva era del universo cinematográfico de DC.

Lo que sabemos del nuevo Batman del DCU

La nueva versión de Batman llegará con el filme de “The Brave and the Bold”. Se desconocen muchos detalles en torno al filme, pero se cree explorará una faceta diferente del héroe: su relación con su hijo Damian Wayne, el nuevo Robin.

Hasta el momento de escrita está esta nota, James Gunn no ha confirmado al protagonista, sí reveló recientemente que “al menos un actor muy famoso” ha mostrado interés en interpretar al personaje. Las redes no tardaron en conectar los puntos y colocar a Taylor-Johnson en el primer lugar de la lista de posibles elegidos.

DC Studios: Un Batman más humano, más físico y más oscuro

Este proyecto será clave dentro del nuevo DC Universe. Al igual que Superman, este filme busca crear una película más cercana al universo de los cómics. Busca mezclar el tono oscuro y emocional de Gotham con una narrativa más cohesionada. Además, marcará el debut de un Batman completamente separado de la versión de Robert Pattinson, que seguirá su propio camino en el sello “Elseworlds”.

Por ahora, solo queda esperar el anuncio oficial, pero todo apunta a que el nuevo Batman ya tiene rostro… y los fans están más que listos.

¿Crees que Aaron Taylor-Johnson sería un buen Batman?

