Revelan tráiler de The Witcher 4 con Liam Hemsworth como reemplazo de Henry Cavill

Este martes se reveló el tráiler de la cuarta temporada de The Witcher con Liam Hemsworth (sí, el hermano de Thor) como protagonista en el papel de Geralt de Rivia luego de la salida de Henry Cavill de la producción en 2022 tras el cierre de la tercera entrega.

El adelanto, publicado en redes sociales, muestra que la serie será fiel a los ‘valores’ con los que Cavill la llevó al estrellato: oscuridad, acción, monstruos e incertidumbre. Hemsworth se estrenará como Geralt de Rivia el próximo 30 de octubre.

“Tras los acontecimientos trascendentales de la tercera temporada, una guerra encarnizada e innumerables enemigos han separado a Geralt, Yennefer y Ciri. A medida que sus caminos se desvían y sus objetivos se intensifican, surgen aliados inesperados, impacientes por unirse a sus aventuras. Si logran dar la bienvenida a estas nuevas familias, tal vez y solo tal vez, el reencuentro podría convertirse en realidad”, se lee en la sinopsis de la cuarta temporada de The Witcher.

¿Por qué Henrri Cavill dejó The Witcher?

El pasado mes de agosto, durante una nueva entrevista con Screen Rant, Marc Jobst, quien estuvo bajo la dirección de diversos capítulos de The Witcher, reveló que la salida de Cavill estaría relacionada con las exigencias del rodaje: “Henry hace todas y cada una de sus escenas de riesgo, ni siquiera permite una mano, si estás haciendo un primer plano de una mano agarrando una espada, tiene que ser su mano. (…) Estás trabajando con un atleta increíble que entrena horas antes y horas después, y que se preocupa profundamente por el trabajo que hace”.

Pese a que el actor nunca desacreditó a Jobst, el medio estadounidense The Hollywood Reporter, previo a la salida de Henry, dio a conocer que la condición de Cavill para mantenerse en el proyecto fue que las tramas de esta adaptación fueran lo más cercanas posibles a la visión del autor de las novelas en las que se basa, el novelista polaco Andrzej Sapkowski.