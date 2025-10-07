Niño decoró su patineta con una carta de Pokémon TCG y descubre que vale más de 50 mil pesos

Aunque muchas personas no lo crean, existen cartas de Pokemon TCG que valen miles de pesos, ¿por qué? Es difícil de explicar cuando uno es ajeno al programa de televisión, sin embargo, es una realidad. Por ello, cuando un joven skater de 14 años decoró su patineta con una de ellas, causó el revuelo de los aficionados, pues se trata de un ejemplar sumamente raro y costoso.

La carta en cuestión se trata de un Blaine’s Arcanine de primera edición. Según diversos sitios especializados, este ejemplar puede tener un precio de alrededor de 3mil dólares, es decir 55 mil 173 pesos, pero sólo si está en buenas condiciones. Por ejemplo, una pieza con la máxima calificación “CGC 10”, que significa que está en un estado impecable, se vendió recientemente en el portal especializado Fanatics Collect por 3 mil 480 dólares.

“Seguro tuvo más de 3 mil dólares en diversión y recuerdos de la infancia con esa patineta”, dijo un usuario en Instagram. “No fue un error: es una historia que podrá contar para siempre”, afirmó otro. “Si no lo hubiera hecho, probablemente habría acabado como mis cartas viejas: en el vertedero. Fue una buena decisión”, escribió un tercero.

¿Por qué son tan costosas las cartas Pokémon?

Normalmente las cartas más raras suelen ser las más caras ya que son el principal objetivo de los coleccionistas. Además, en los últimos años la fiebre por las cartas de Pokémon no ha hecho más que aumentar, lo que ha causado que también aumente el precio de algunas de esas cartas.

Se podría decir que el coleccionismo de cartas Pokémon está en su punto álgido. De hecho, ahora es bastante normal encontrar canales de YouTube que se dediquen a abrir sobres de cartas de Pokémon para encontrar las cartas más buscadas, como es el caso de El Rubius, quien ha revivido la pasión por está afición.

