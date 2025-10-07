¡“Jóvenes brujas” regresa al cine! Cuándo y dónde podrás verla para sentirte “ligera como una pluma”

Quienes crecieron en los noventa seguro recuerdan con cariño esa temporada en que jugaron con sus amigas a “hacerse levitar” e imaginaban que podían cambiar por completo su apariencia con un movimiento de sus manos. En este ‘spooky season’ podrás revivir aquella época, pues “Jóvenes brujas” regresará a los cines mexicanos.

Cuándo y dónde ver “Jóvenes brujas” en cines, este 2025

La cadena Cinemex anunció en sus redes sociales oficiales que durante el 30 de octubre proyectará el clásico de los noventa “The Craft” (“Jóvenes brujas”). Este podría ser un pretexto para pasar tiempo con “tus reales” justo antes de Halloween.

Todavía no hay una actualización en el sitio web de la cadena de cines ni tampoco se ha especificado en cuántas salas estará, por lo que muy probablemente el anuncio se dará en redes sociales. Lo más seguro es que habrá diversos horarios y que, al menos en CDMX, estará en varias ubicaciones.