Ella era Adeline Watkins, la supuesta novia de Ed Gein, el asesino en serie que inspiró “La masacre en Texas”

Los amantes del terror tienen una nueva obsesión con el estreno de “Monster: The Ed Gein Story”, una serie de Netflix que aborda la historia de Ed Gein, un asesino serial que atemorizó a Estados Unidos en los años 50. Esta producción de Ryan Murphy tiene tintes que combinan la realidad con la fantasía, incluyendo a un personaje que representa a Adeline Watkins, supuesta novia del protagonista. Pero, ¿es real o solo mera fantasía?

El nombre de esta mujer salió a relucir porque hasta antes del arresto del delincuente, no existía ninguna información que los vinculara. Sin embargo, ella misma afirmó que llevaban 20 años de relación sentimental, lo que inevitablemente la ubicaba en la línea temporal donde Gein ya mataba personas por mero placer.

La vez que Adeline Watkins habló de su romance con Ed Gein, el sanguinario asesino de los 50

Durante una entrevista para el Minneapolis Tribune en 1957, Adeline Watkins habló del romance con Ed Gein como un episodio entrañable. En cuanto a qué percepción tenía de su “novio”, lo describió como “bueno, dulce y amable”, adjetivos que no parecían encajar con el sanguinario asesino que acaparaba los titulares.

Además, explicó que la convivencia entre ellos era tranquila y compartían el gusto por la lectura, aunque admitió que a veces sus charlas se centraban en los homicidios y Ed solía explicarle qué habían hecho mal los responsables.

Aun así, aseguró que esto nunca le hizo plantearse siquiera la posibilidad de que él también fuera un criminal, y menos que sus actos terminarían inspirando películas como “La masacre en Texas”.

¿Adeline Watkins existió en la vida real? Esto se sabe

Después de que el caso de Ed Gein se volviera mediático y los reflectores se posaran en ella por ser la “novia de un asesino”, Adeline Watkins se retractó de contar sobre su historial amoroso. Por lo que se habría comunicado con el Plainfield Sun, confesándole al entonces editor que lo suyo era más bien algo platónico.

Instagram / @netflix La supuesta novia de Ed Gein fue incluida en la serie de Ryan Murphy que retrata su historial criminal

Esta versión nunca se confirmó por Ed Gein y, con el paso del tiempo, su supuesta enamorada quedó en el olvido, en especial porque seguían conociéndose nuevas víctimas. Así que en la serie de “Monster: The Ed Gein Story”, esta mujer se presenta con cierto resguardo, dejando a libre interpretación de la audiencia si es real o parte de los anhelos del temible asesino y la actriz encargada de darle vida es Suzanna Son.