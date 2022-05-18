El día en que Lynda Carter y Gal Gadot se unieron para defender el poder femenino.

No puedes perderte este domingo 22 Mujer Maravilla ¡por Azteca 7! Estás en el canal correcto.

¿Conoces a la Mujer Maravilla? ¡Sí, la poderosa heroina de los cómics! Pero claro que la conoces... seguro estarás preguntándote qué clase de pregunta es esa, ¿no? Bueno pues siempre es bueno recordar un poco de su historia, además de destacar su impacto en la vida de miles de mujeres. Es por esto que esta vez te traemos una gran anécdota.

¿Alguna vez te imaginaste ver tanto poder junto? Porque estás a punto de conocer uno de los días más emblemáticos. El día en el que las dos Mujer Maravilla unieron sus fuerzas para estar en pro de la lucha femenina por la igualdad.

¿Te animas a presentarnos a tu Mujer Maravilla? ¡Queremos conocerla!

Fue en el año del 2016 que la Organización de las Naciones Unidas nombró embajadora a la Mujer Maravilla para el empoderamiento y defensa de las mujeres y niñas alrededor del mundo, fue así que tuvieron como invitadas a las dos mujeres que han interpretado a este distintivo personaje.

¿Por qué eligieron a Mujer Maravilla para representar dicha campaña?

“Desde su nacimiento hace justo 75 años, es conocida por su compromiso con la justicia, la paz y la igualdad. Este personaje nos ayudará a llevar a nuevos públicos mensajes fundamentales sobre empoderamiento e igualdad”

Tal vez tú como fan de hueso colorado ubicas a la perfección a estas dos actrices, pero hay quienes no alcanzaron a ver la clásica serie de Mujer Maravilla (sí, tiene una serie).

Protagonizada por Lynda Carter en los 70's, esta icónica serie se volvio un clásico de este personaje y claro, todo un recuerdo de lo poderosa que es la figura en sí de Diana Prince.

Ahora, siguiendo con la temática, toca el turno de Gal Gadot, quien es la actual imagen de este gran personaje de los cómics y una verdadera Amazona (¿sabías que estuvo en el ejército israelí por 2 años?), además, tiene una grandiosa manera de pensar acerca de la lucha femenina:

No soy el tipo de mujer que apunta a los hombres y los culpa de todo, porque no creo que sea culpa de alguien en específico; sin embargo, pienso que tomará tiempo corregir algo que se viene arrastrando de años y crear un buen ambiente para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y de salario.

¿Qué tal te pareció esta maravillosa anécdota? ¡Apuesto a que no tenias ni idea! Hoy por hoy, los superheroes están cobrando mayor popularidad entre audiencias jóvenes, lo que nos lleva a darle la oportunidad a este tipo de personajes a llevar mensajes importantes que puedan impactar mayormente en la sociedad.

