Todos tenemos a una mujer maravilla en nuestra vida, ¡queremos conocerlas a todas!

Mujer Maravilla ha sido durante décadas un símbolo de fuerza, valentía y poder para miles de mujeres, por esto, creemos que inspirados en ella, podemos lograr que nos cuentes tu propia historia.

¡Nos gustaría conocer a la maravillosa mujer que forma parte de tu vida! En Azteca 7 reconocemos el valioso esfuerzo y la pasión que esa persona tan especial e importante para ti pone en cada una de sus actividades.

¡Es hora de que todo el mundo la reconozca! Llegó tu oportunidad de hacerla famosa y que pueda ser parte de nuestro propósito para que todos los que nos ven por Azteca 7 sepa que existen mujeres maravillosas en cada uno de nuestros hogares, por esto, te invitamos a que nos compartas una foto de ella (debe salir solamente ella) mediante el #MujerMaravilla y de esta manera construiremos un fan-art con el logo de nuestro canal para que salga en tele en los cortes comerciales.

Todos conocemos y tenemos en nuestra vida a una mujer maravilla, cada una tiene tiene diferentes cualidades y poderes, la mía tiene el superpoder de encontrar las cosas que desaparecen, también puede leer mentes porque siempre que necesito un abrazo, me lo da sin siquiera preguntar, y tú, ¿qué mujer tan maravillosa conoces? Queremos que nos compartas su historia y superpoderes, llegó el momento de que todos reconozcan su valor ¡y tú puedes hacerlo posible!

Anímate y cuéntanos quién es ella, la mujer tan maravillosa que conoces, esa mujer libre, creativa, valiente y poderosa.

¿Ya viste todos los super-estrenos que tendremos para ti?

¿Qué dices? ¿Te animas a que todos podamos conocer a tu Mujer Maravilla?



Recuerda no perderte nuestro estreno platinum este domingo 22 de mayo ¡sólo por Azteca 7! Estás en el canal correcto.