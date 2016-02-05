Canción del demonio
La clásica canción ‘My Way’ te podría matar
Hay pocas canciones tan apreciadas como ‘My Way’, A mi manera en español, de Frank Sinatra, esta canción, este clásico te podría matar, ha estado relacionada con la muerte de al menos 6 personas. Una de las víctimas fue asesinada cuando interpretaba la canción en un karaoke, ¿la razón? estaba desafinando, en otra ocasión también en un karaoke, un hombre asesinó a uno de los clientes que se burlaba de lo mal que cantaba su amigo ¿qué canción imaginas fue objeto de su crítica?, es ya tanto el temor a esta canción que ha sido retirada de todos los karaokes de Estados unidos, pero si esta canción es mortal lo mismo se podría decir del número maldito.. Leer nota
¡Difícil de Creer!