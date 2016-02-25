Si eres un hombre que no sabe besar debes preocuparte, porque de acuerdo a un estudio de la Universidad de Albania, las mujeres utilizan los besos como herramienta para encontrar al futuro padre de sus hijos y califican a los hombres de acuerdo al primer beso que comparten con ellos. ¿tú qué opinas?

Así que para mejorar tu técnica conoce más sobre la anatomía del beso.

Besar puede parecer algo fácil pero requiere de una gran coordinación muscular, de hecho se utilizan un total de 34 a 36 músculos trabajando cooperativamente, de los cuales el más importante es el llamado ‘orbicularis oris’ que es el que nos ayuda a estirar los labios para besar. A parte de los músculos de la cara también utilizamos músculos del cuello, hombros y cabeza para inclinarnos ligeramente a un lado y evitar que nuestra nariz se pegue con la de nuestra pareja.

Por cierto, dos de cada tres personas prefiere girar su cabeza a la derecha al besar ¿tú cómo prefieres?, los científicos creen que esta es una preferencia que viene desde que estamos en el vientre materno donde los fetos también inclinan la cabeza hacia la derecha.

Cualquiera que haya besado sabe que no es una sensación que se limita sólo a la boca, sino que recorre todo nuestro cuerpo a través del sistema nervioso.

Nuestro nervio facial lleva los impulsos desde los labios, la lengua y la piel de nuestra cara hasta el cerebro, que de inmediato le ordena a nuestro cuerpo producir ciertas sustancias como la oxitocina que ayuda a que las personas desarrollen sentimientos de devoción y afecto entre ellos. Y hablando de besos y lo que nos hacen sentir, el de mayor predilección es el francés.

Es el más popular, es en el que se introduce la lengua en la boca de la otra persona ¿lo has probado?Se cree que esta expresión viene de la década de 1920 cuando la cultura francesa representó el movimiento decadente a través de la pasión.

¡Difícil de Creer!