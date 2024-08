Disney Legends 2024: un homenaje a Miley Cyrus, Harrison Ford, Jamie Lee y demás estrellas

El D23 dio por concluido, el mayor evento para fans de Disney, donde las sorpresas no se hicieron esperar con musicales, invitados especiales y varios anuncios importantes, confirmando los estrenos que estarán próximos a salir en los siguientes años y que sin duda los fanáticos esperan con ansias, además de un conmovedor homenaje a las ‘Disney Legends’ o ‘Leyendas de Disney’ que hicieron historia como Miley Cyrus, Harrison Ford, Jamie Lee y otros grandes artistas.

Así fue el homenaje a las leyendas de Disney

Anoche se realizó el cierre de la ceremonia de cierre del D23, donde se homenajeó a 14 ‘Disney Legends’ (Leyendas de Disney) que con su magnífico trabajo han dejado una huella imborrable en el legado histórico de la compañía y que, a pesar de los años, los fanáticos siguen reconociendo y admirando.

Harrison Ford fue el primero en aceptar el premio, destacando las muchas contribuciones de sus colaboradores a su carrera. Se emocionó al agradecer al director ejecutivo de Disney, Bob Iger, quien le entregó el premio, por su guía profesional y amistad.

El icónico actor de ‘Indiana Jones’ y ‘Star Wars’ tendrá su firma y huella de manos por 20 años más marcando su legado, además de anunciarse que estará presente en el universo cinematográfico de Marvel en la próxima película ‘Capitán América: Un Nuevo Mundo’.

Créditos: Walt Disney Animation Studios

La actriz y cantante Miley Cyrus, fue galardonada más jóven en recibir el título de ‘Disney Legend’, poco antes de recibir el premio la cantante de country Lainey Wilson interpretó el éxito ‘The Best of Both Worlds’ del famoso programa de Cyrus, ‘Hannah Montana’. Al subir al escenario Miley confesó que se encontraba sumamente emocionada y con lagrimas en los ojos dio un emotivo discurso.

“Voy a contarles un pequeño secreto de Disney Legends. Las leyendas también se asustan. Yo tengo miedo ahora mismo. Pero la diferencia es que lo hacemos igualmente y cada uno de ustedes puede hacerlo cada día. Es legendario tener miedo y hacerlo igualmente. No existe el fracaso cuando lo intentas”, expresó la cantante.

Créditos: Walt Disney Animation Studios

Sin lugar a dudas, el momento más icónico para los fanáticos de ‘Viernes de Locos’ fue cuando la actriz Lindsay Lohan y Jodie Foster subieron al escenario para entregarle a Jamie Lee Curtis su premio, mencionando que “las leyendas no se nacen, se crean... se nutren, se enseñan y se educan, y luego hacen arte y luego nos conectamos”.

Curtis está lista para para repetir su papel en la próxima secuela de la película ‘Viernes de Locos’, junto a Lohan. Ambas sorprendieron a los fanáticos en la presentación de D23 del viernes y compartieron un primer vistazo de la secuela del icónico filme.

Créditos: Walt Disney Animation Studios

¿Qué otros artistas recibieron el título de ‘Disney Legend’?

De manos del mismo Harrison Ford, quien volvió a subir al escenario para entregarle su premio al gran John Williams, creador de las emblemáticas bandas sonoras de las películas de Ford como ‘Indiana Jones’ y ‘Star Wars’, como también ‘Jurassic Park’ y ‘Jaws’, entre otras.

Otra de los grandes mentes maestras detrás de las más famosas franquicias que recibió el premio a ‘Disney Legends’, es el director James Cameron de manos de dos de las estrellas Kate Winslet y Zoe Saldaña, las protagonistas de sus icónicas películas ‘Titanic’ y ‘Avatar’, respectivamente.

Por su puesto que no se puede dejar atrás a los grandes artistas que de igual forma recibieron el premio a ‘Disney Legends’ gracias a la huella tan grande que han dejado y que sabemos su legado prevalecerá por siempre.



Colleen Atwood. Diseñadora de vestuario, también ganadora de un Oscar.

Diseñadora de vestuario, también ganadora de un Oscar. Angela Bassett. Quien interpreto a Ramonda mamá de el rey T’Challa en ‘Pantera Negra’.

Quien interpreto a Ramonda mamá de el rey T’Challa en Martha Blanding. Gerente de The Walt Disney Company y Disneyland.

Gerente de y Disneyland. James L. Brooks. Creador de ‘ Los Simpson’ y ‘Mary Tyler Moore Show’.

Creador de ‘ y ‘Mary Tyler Moore Show’. Steve Ditko. El fallecido artista de cómics conocido por personajes como Spider-Man y Doctor Strange .

El fallecido artista de cómics conocido por personajes como y . Mark Henn . Destacado animador conocido por su trabajo animando a varias princesas de Disney.

. Destacado animador conocido por su trabajo animando a varias princesas de Disney. Frank Oz. Conocido titiritero de personajes de los Muppets y cineasta.

Conocido titiritero de personajes de los y cineasta. Kelly Ripa. Presentadora de programas de entrevistas de ABC y pilar de la cadena.

Presentadora de programas de entrevistas de y pilar de la cadena. Joe Rohde. Ex ingeniero de Disney

¿Qué es el D23 de Disney?

El nombre “D23" rinde homenaje al viaje emocionante que comenzó en 1923 cuando Walt Disney abrió su primer estudio en Hollywood. D23 es la primera comunidad oficial para fans en los más de 100 años de historia de Disney. D23 brinda a sus miembros una mayor conexión con todo el mundo de Disney.