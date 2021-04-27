Conoce los secretos mejor guardados de las películas de Disney.

Disney, el gigante de la animación, se ha convertido en toda una referencia de la historia del cine infantil durante años. Fue pionero en usar innovaciones técnicas en el cine animado, y en el plazo de unos doce años, aproximadamente de 1928 a 1940, logró convertir los dibujos animados en un sofisticado medio de expresión artística.

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Actualmente, el estudio de animación que se fundó en 1923 se ha convertido en una gran empresa. También, en mayo de 2006, adquirió los estudios de animación Pixar.

Es cierto, que en algunas películas se esconden guiños, claves y figuras que han pasado desapercibidas, por eso te presentamos las siguientes cosas que desconocías de las cintas de animación.

Fantasía Mickey Mouse

En la cinta, después de haber tomado prestado el gorro mágico del brujo Yen-sid, debe combatir contra las escobas que él mismo embrujó para que lleven cubos de agua a su sitio. Quizá no te hayas dado cuenta de que el nombre Yen-sid es Disney al revés.

WALL-E

Es una película animada de ciencia ficción producida por la compañía Pixar y lanzada por la empresa de animación, lleva ese nombre por Walter Elias Disney.

El código A113

Este código aparece en la mayoría de las películas de Pixar y la pionera en cintas de animación, ya que, es un homenaje al número del aula del Instituto de Artes de California en la que se formaron la mayoría de los animadores de los dos estudios.

Homenaje a la gran banda

Los buitres de El libro de la Selva fueron un homenaje de la compañía a Los Beatles, por eso traen unos originales peinados.

Combinación de animales

Para crear a la Bestia, los ilustradores tomaron características de siete animales diferentes.

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Cameo en Tarzán

Algunos personajes de La bella y la Bestia, aparecieron 8 años más tarde en la película Tarzán.

