No, no será otra película de la Liga de la Justicia; Zack Snyder prepara su filme más polémico hasta la fecha

Sí, leíste bien: Zack Snyder está desarrollando Deviants, una película en la que trabaja junto a su amiga, protagonista y colaboradora Tig Notaro. Todos esperaban el regreso del Snyderverse pero en su lugar llegará una película subida de tono con una pareja de mujeres como protagonistas. Aunque aún está en fase temprana de creación, el director de Army of the Dead y La Liga de la Justicia trabaja en un proyecto que promete ser tan atrevido como polémico.

Zack Snyder hará la película más polémica de su carrera hasta la fecha

Según reportó Variety, la idea nació durante una videollamada en la que Notaro sugirió: “¿Y si todas fueran lesbianas atractivas?” y Snyder respondió encantado. Ese fue el momento en que Deviants comenzó a tomar forma como una cinta de acción con estética sensual y un elenco completamente queer.

¿De qué tratará “Deviants”?

Aunque el guion sigue en desarrollo, Tig Notaro adelantó que la película se ambientará en “tiempos antiguos” y girará alrededor de un grupo de personajes “desviados, encerrados en el clóset”. El concepto apunta a una mezcla de acción épica, humor negro y un tono irreverente que podría jugar con la metáfora del deseo reprimido en un contexto histórico.

Aunque podría parecer lo contrario, la película no será provocadora, sino que también buscará explorar temas de identidad, censura y sexualidad… pero al estilo Snyder, es decir, con mucha acción estilizada y una estética visual potente.

Tig Notaro: de piloto viral a musa de Snyder

La chispa de este proyecto nació después de que Notaro se volviera viral por su personaje en Army of the Dead, donde interpretó a Marianne Peters, una valiente y relajada piloto que se convirtió inesperadamente en un ícono sexy para el fandom y la comunidad LGBT.

Según ella misma, su teléfono “explotó” con todos los comentarios que le llegaron cuando la película se estrenó y la gente la vio en su papel. Esa experiencia la llevó a imaginar una historia centrada en mujeres queer con un enfoque exagerado, energético y abiertamente sensual.

¿Cuándo se estrena “Deviants”?

Como ya hemos mencionado, esto está apenas comenzando, por lo que todavía no hay fecha de estreno ni reparto confirmado. De hecho, el nombre del filme es tentativo, por lo que pronto podría cambiar. Por ahora, Snyder sigue con otros compromisos —incluyendo The Last Photograph para 2026—, por lo que Deviants podría tardar en llegar.

Aun así, sorprende mucho que el concepto ya esté dando de qué hablar. Se espera que este sea el regreso más inesperado y atrevido del director.

