Así terminó el doctor que le aplicó ketaminia a Matthew Perry, actor de Friends

La serie de Friends fue una de esas historias que se quedó en el corazón de muchas personas que nacieron en los 90´s, y sin duda alguna, uno de los actores que se ganó el cariño de los televidentes fue el actor Matthew Perry, quien desafortunadamente falleció el 28 de octubre de 2023. Sin embargo, al parecer muchos señalan a un culpable y es el doctor que le aplicó ketamina, pero ¿cuál fue el terrible destino que está viviendo este involucrado?

¿Cuál fue el terrible destino del doctor que le aplicó ketamina a Matthew Perry?

El doctor que le aplicó ketamina al protagonista de la serie Friends, Matthew Perry responde al nombre de Salvador Plascenia, y de acuerdo con los primeros informes, este personal de la salud habría recibido 30 meses de prisión. Con esto, el sentenciado se estaría convirtiendo en la primera persona en recibir una condena que se relaciona directamente con el caso de la muerte del actor.

De hecho, el médico, que era operador de una clínica de urgencias en Malibú ya se había declarado culpable en junio. Salvador Palencia fue declarado culpable por los 4 cargos que se relacionan directamente con la distribución de ketamina al actor de la serie de Friends.

Esto dijo el padrastro de Matthew Perry

De acuerdo con Keith Morrison, quien era el padrastro del actor, escribió en una de sus declaraciones que fue publicada por The New York Times que, consideraba a Plascencia como el culpable principal de la muerte de su hijastro, y en este mismo documento cuestionó la manera de actuar del médico, ya que fueron descubiertos algunos mensajes donde el sentenciado le habría enviado un mensaje a uno de sus colegas para preguntarle cuánto debería cobrar por la ketamina a Perry.

De acuerdo con la información del documento de Morrison, el familiar aseguró que, el médico conspiró para romper sus votos y que previo a la muerte del actor se escabulló en la noche para encontrarse con su víctima en secreto: “¿Por qué, por unos dólares? ¿Para aprovecharse de la vulnerabilidad de nuestro hijo?

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un anestésico disociativo que se inyecta y su acción es corta, esta sustancia puede provocar efectos alucinógenos en dosis controladas. También cuenta con propiedades psicodélicas, tiene la capacidad de distorsionar las percepciones de la vista, el oído, pero, en algunos seres humanos puede hacer que se sientan desapegados del dolor y de su entorno.

