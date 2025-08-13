Thunderbolts estaría por llegar a streaming, esto es lo que sabemos sobre este grupo de antihéroes

Unos de nuestros grupos de antihéroes favoritos están por regresar, pues la película de Marvel Studios: Thunderbolts está por llegar a streaming de la mano de Disney+.

Aunque Thunderbolts se estrenó en cines de México a finales de abril, de acuerdo con insiders, la película llegaría este próximo 27 de agosto a la plataforma de streaming de Disney+ en los Estados Unidos.

¿Cómo ver Thunderbolts en streaming en México?

Generalmente, las cintas que llegan a streaming, suelen estrenarse el mismo día en cualquier cualquier parte del mundo, aunque suelen haber excepciones donde regiones como Latinoamérica, el estreno es un par de días después o hasta una semana.

¿Dónde se podrá ver la película de Thunderbolts?

Esta película se podrá ver en la plataforma streaming de Disney+ o también se puede comprar o alquilar de manera digital en plataformas como Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play Películas y Fandango At Home.

El precio de la compra o del alquiler ronda de los $250 pesos hasta los $350, dependiendo de tu plataforma de elección.

¿Por qué Thunderbolts le gustó tanto al público?

En una era de transición para el Universo Cinematográfico de Marvel, los fans y críticos han notado ciertas inconsistencias en las películas de los últimos años, pues el hype conseguido con Avengers: Endgame y Spiderman: No Way Home dejó la vara muy alto.

Aún con las expectativas controladas, este grupo de antihéroes logró gustar al público, quienes notaron cierta frescura dentro del universo ya ciertamente saturado.

La cinta estelarizada por Yelena Belova (Florence Pugh), El Soldado del Invierno (Sebastian Stan), Agente de Estados Unidos (Wyatt Russell), El Guardián Rojo (David Harbour), Fantasma (Hannah John-Kamen), Sentry (Lewis Pullman), Taskmaster (Olga Kurylenko), Mel Gold (Geraldine Viswanathan) y Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) fue del agrado del público quien esperaba algo diferente a lo ya visto pero que a la vez siguiera con la misma línea que el mismo MCU ha marcado.

Todo parece indicar que la dirección de Jake Schreier le habría dado un aire justo y necesario a Marvel con una historia poco conocida, pues se estima que ha recaudado cerca de 371 millones de dólares en taquillas de todo el mundo.

