Dragon Ball: Este es el origen de la nube voladora de Goku.

La producción japonesa atrae a una gran cantidad de público a pesar que a la fecha lleva ya muchos años sin tener capítulos nuevos. Ahora bien, en esta oportunidad hablemos del origen de la nube voladora en Dragon Ball Z.

Para situarnos un poco en la historia hay que empezar explicando de que estamos hablando. La nube Kinton, mejor conocida como la Nube Voladora, fue un objeto que ayudaba a Goku a desplazarse de un lugar a otro. El saiyajin obtuvo la nube voladora como recompensa por parte del Maestro Roshi por haber rescatado a la tortuga marina Urigame. Teniendo ya esta dosis de conocimiento esencial pasemos a explicar lo que nos convoca.

¿Cuál es el origen de la nube voladora de Dragon Ball?

La nube voladora era un objeto que se veía comúnmente en las ciudades y pueblos antiguos. Para que un ser pueda subirse encima de ella, tenía que poseer un corazón puro, pero, estos iban a desapareciendo con el tiempo.

La nube voladora salvó a Goku en su enfrentamiento en la 21ª edición del torneo de artes marciales ya que el guerrero estaba por caerse de la plataforma de combate. No lo descalificaron porque el uso de la nube voladora no está prohibido según las reglas aunque le prohibieron usarla nuevamente. Como vemos, es un elemento que realmente ha tenido una incidencia en la serie.

Ahora bien, este elemento es de color amarillo y es un objeto mágico que sirve para transportar al guerrero que lo utiliza, siempre y cuando sea de corazón puro y mente limpia. Para invocarla, se le debe llamar en un espacio abierto y la nube lo llevará a cualquier sitio, excepto a una altura que supere a la de la Torre de Karin.

