Dragon Ball Z: Así es la insólita FUSIÓN entre Piccolo y Krilin (VIDEO)

Hablar de este ánime es hablar de un fenómeno que pocas series generan si consideramos la popularidad que tiene una en particular a la fecha (Dragon Ball Z) y se mantiene vigente y dentro del gusto de la gente de manera inevitable. Dicho esto, hablemos de la insólita fusión entre Piccolo y Krilin cuyo video se ha vuelto viral.

Hay que empezar diciendo que una de las técnicas que más repercusión genera es la fusión, misma a la que cualquier personaje en el mundo Dragon Ball tiene acceso y hay varias formas de llevarla a cabo. La que más se ha utilizado es la de la peculiar y chistosa danza que tanto nos divierte por el tipo de guerrero que sale de esta técnica.

Cabe resaltar que Goten y Trunks, Goku y Vegeta han realizado esta fusión. En ocasiones ha sido fundamental para contrarrestar la amenaza de algún villano. Su hype fue tanta en su primera aparición, que desde la Shonen Jump que publica el manga hicieron una actividad entre los lectores.

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¿Cómo es la insólita fusión entre Piccolo y Krilin? El momento en el que se presenta la fusión es crítico. Ocurre en el arco de Majin Buu y a los Guerreros Z se les acababan las herramientas para poder frenar la embestida del temeroso villano.

A partir de esto es que se pensaron situaciones insólitas que involucraban a Goku, Dendé y hasta a Míster Satán. La de Piccolo y Krilin pudo suceder. De hecho, son estos dos personajes quienes le enseñan la coreografía a Goten y Trunks.

sabias q la fusion de piccolo y krilin no se pudo hacer fue por la edad y se hubieran fusionado se llamaria: Prilin pic.twitter.com/gAz8Bp41p3 — Andres V (@XdreX26) February 24, 2015

Dicho esto, procede a desarrollar tus propias conclusiones sobre el suceso como también a tener una idea más clara sobre lo que nos convoca si tenemos en cuenta que muchas de las cosas que se relacionan con Dragon Ball Z generan un interés entre sus fans.