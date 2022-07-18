¡Dragon Ball Z llega a Azteca 7! Aquí te contamos todo.

Hay series y caricaturas que marcaron a más de una generación y que hasta el momento siguen vigentes, una de las más icónicas de nuestros tiempos es Dragon Ball Z.

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Han pasado más de 35 años desde la creación de Son Goku, quien fue creado por Akira Toriyma en 1984, tiempo después el pequeño niño conquistó a millones de fans con su increíble fuerza y aventuras.

Dragon Ball Z nos revela nuevos enemigos, pero sobre todo la aventura de Son Goku siendo padre de su primer hijo, Son Gohan.

La historia nos cuenta la forma en que la Tierra va a superar a los enemigos que quieren acabar con ella o buscan gobernarla, uno de los primeros en aparecer es Vegeta, quien termina siendo un gran aliado de los llamados Guerreros Z y uno de los personajes protagonistas de la historia.

A lo largo de la historia hay momentos graciosos que van viviendo los protagonistas de la historia en su vida diaria, mientras van apareciendo los distintos enemigos, entre ellos Freezer, los Androides, Cell y finalmente Majin Boo.

Recordemos que, en este punto, es cuando nacé el llamado Guerrero Legendario, cuando Goku se convierte en Súper Saiyajin, lo que marca un momento clave en la historia.

¿Cuándo llega Dragon Ball Z a TV Azteca? Una gran noticia se ha dado a conocer, luego de que se anunciará que la popular serie Dragon Ball Z va a llegar a la pantalla de Azteca Siete, por lo que tendrá un motivo más para disfrutar de la sorprendente programación de nuestra casa, TV Azteca.



Por el momento, no se ha confirmado el horario en que podremos disfrutar de esta emocionante historia, por lo que debe estar atento a nuestra programación.



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