Dragon Ball Z por Azteca 7: ¿A qué hora y cuándo se estrena?

Dragon Ball Z es uno de los animes más importantes de la historia y logró marcar a más de una generación desde que fue creada hace más de 35 años por el japonés Akira Toriyama, la obra creada por este escritor narra las aventuras de Son Goku y sus amigos.

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Millones de personas crecieron viendo a Goku y sus amigos defendiendo la Tierra de las amenazas que ocasionaron distintos enemigos de los llamados Guerreros Z, entre los que se encuentran Freezer, los Androides, Cell y finalmente Majin Boo.

Durante la saga de Dragon Ball Z, llega el momento clave para el resto de la historia con el nacimiento del llamado Guerrero Legendario, pues aquí es cuando nuestro protagonista Goku se convierte en Súper Saiyajin.

Recordemos que Dragon Ball Z se transmitió en México por primera ocasión en septiembre de 1997, desde su llegada a nuestro país cautivó a la juventud de ese momento y, ahora después de 16 años la podremos ver por la señal de Azteca 7.

¿Cuándo y dónde ver Dragon Ball Z? La noticia del regreso e Dragon Ball Z a la pantalla chica ha cautivado a miles de fans, quienes desde que se reveló el anuncio se han preguntado dónde y cuándo podrán ver la icónica caricatura.



El gran estreno de Dragon Ball Z será el próximo lunes 1 de agosto en punto de las 16:00 horas, por la señal de Azteca Siete, por lo que ahora sus tardes estarán llenas de mucha acción con los Guerreros Z.



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Sin embargo, las buenas noticias para los fans no han terminado, ya que muy pronto se va a dar a conocer el horario y fecha de estreno de Los Caballeros del Zodiaco, otra importante serie de anime que también regresa a la señal de Azteca Siete.