Eduin Caz podría cantar el Himno Nacional en la próxima pelea del Canelo.

Nuevos rumores se han dado conocer sobre Eduin Caz y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pues hay que recordar que desde hace un tiempo las peleas del boxeador mexicano se han convertido en uno de los eventos deportivos más esperados por los fans.

Te puede interesar: FOTO: ella es la “Betty, La Fea” mexicana que conquistó a todos en TikTok

Por tal razón, el exitoso boxeador ha tomado con mucha importancia el artista que será el encargado de entonar el Himno Nacional al principio de cada una de sus peleas.

Mientras, Eduin Caz también pasa por un gran momento en su carrera musical, después de su gran visita a la Casa Blanca, parece ser que el vocalista de Grupo Firme podría cumplir otro gran de sus grandes sueños, y es que, todo parece indicar que el cantante de regional mexicano podría ser el encargado de interpretar el Himno Nacional en la próxima pelea de Canelo Álvarez.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya entrena para su próxima pelea.

Cabe mencionar que, el boxeador ya se encuentra completamente preparado para su enfrentamiento con Gennady Golovkin, combate que será el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena, recordemos que es la tercera ocasión que los púgiles se van a enfrentar.

Hasta el momento no se ha confirmado quien será el cantante elegido, pero Canelo Álvarez reveló que por el momento se encuentra en pláticas con diferentes cantantes, entre ellos Eduin Caz.

Por otra parte, el boxeador mexicano reveló que no es el primer acercamiento que tiene con Eduin Caz ya que en el pasado le señaló que no estaba listo, por lo que espera que ahora sí acepte.

También te puede interesar: ¿Son mexicanos? Esta es la teoría más impactante de los Minions

El Himno Nacional, se ha convertido en una pieza fundamental para el Canelo Álvarez, por eso, se ha encargado de invitar a grandes artistas con impresionantes voces, pero un error en ese momento puede marcar para siempre la carrera del cantante elegido.

