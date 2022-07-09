¿Son mexicanos? Esta es la teoría más impactante de los Minions

Esta caricatura son una de las más populares dentro del mundo de la animación y por ello se dicen todo tipo de comentarios, uno de los más destacados es una teoría muy impactante que dice que los Minions son mexicanos.

Los Minions nacieron en “Mi Villano Favorito” de 2010. Aunque Gru era el personaje principal de la historia, estos adquirieron una popularidad que los llevó a tener su propia película en 2015. En un inicio, los "seres con ojos” no hablaban, solo emitían sonidos y, poco a poco, comenzaron a decir algunas palabras como “papaya” y “pepete”. Esos sencillos vocablos evolucionaron hasta convertirse en el “Minionés”.

Para continuar con la explicación hay que ser concretos y decir qué es un Minionés. El mismo es un “idioma” inventado para los Minions por Pierre Coffin y Chris Renaud, directores originales de la franquicia, y es una combinación de sonidos de idiomas como español, italiano, chino, inglés y hasta ruso.

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Sabemos que los Minions dicen palabras como “banana” hasta el cansancio, pero otras como “para tú” y “te amo” son, definitivamente, palabras nuestras. Es ese uso del lenguaje que ha llevado a mucha gente a pensar que las criaturas tienen un origen latinoamericano y específicamente mexicano que llevó a todo tipo de suposiciones.

¿Realmente son mexicanos los Minions? Si recuerdas “Mi Villano Favorito 2” hay un villano apodado ‘El Macho’, quien es dueño de un restaurante mexicano. En esa película hay costumbres mexicanas como la celebración del 5 de mayo (aunque no celebramos realmente esa fecha, sino todo lo contrario y es algo que la cultura pop de Estados Unidos ha hecho pensar al resto del mundo), piñatas y papel picado. Y los Minions parecen sentirse muy familiarizados con eso; es en esa cinta, además, donde tienen más oportunidad de demostrar su incipiente español.

Los creadores de los dominutos seres amarillos han dicho que hay una razón para que los Minions hablen tanto español como parte de su minionés: “lo que es supercool del español es que generalmente termina con la letra “a” o con la letra “o””, dijeron en 2016 en entrevista con NPR. “Todas esas palabras, por alguna razón, suenan en mi cabeza al idioma Minion”.