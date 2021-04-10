El curioso detalle de Zootopia que cambia según el país donde veas la película.

Desde su estreno la película "Zootopia" ha roto esquemas, empezando por haber superado el récord en taquilla de "Frozen" y finalmente por haber demostrando el gran crecimiento en cuanto animación se refiere, pues ha sido capaz de cambiar un curioso detalle dependiendo el país donde se le ve.

Zootopia es una ciudad moderna en la que los humanos no existen y son los animales quienes realizan actividades y profesiones como si se trataran de seres humanos.

Policías, estrellas de pop, maestros de yoga y hasta la mafia, integran esta sociedad bastante civilizada de animales, los cuales han sido capaces de convivir en santa paz sin tener que recurrir a la cacería o a la famosa cadena alimenticia.

¿Pero dónde esta ese misterioso detalle? Pues resulta que tal y como pasa en el mundo de los humanos, Zootopia también tiene presentadores que dan las noticias por televisión, sin embargo, este no es el mismo siempre, pues cambia por un animal autóctono de acuerdo al país donde la película sea vista.

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El presentador original es un alce americano llamado Peter Alcerraga el cual se puede ver en Canadá y la mayoría de países de Europa y Latinoamérica, mientras que en Japón este personaje es un tanuki o perro mapache, una especie originaria de dicho país que trae buena suerte.

En cambio, en Australia no podía ser otro que un koala, en China un oso panda, en Brasil un jaguar y en Reino Unido un perro de raza corgi, la raza favorita de la reina Isabell II.

Sin embargo, este detalle especial no se quedó solo en la animación, pues enla mayoría de los personajes sus voces fueron dobladas por presentadores reales de noticias muy famosos en sus países. En Estados Unidos y Canadá se usó la voz de Peter Mansbridge y en Brasil la de Ricardo Boechat.

Found the #Zootopia Brazil/jaguar newscaster! Voiced by journalist Ricardo Boechat. Now to just find the UK/corgi. pic.twitter.com/f1OwB4BshH — Ryshat's Corner (@RyshatsCorner) March 6, 2016

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Sin duda en "Zootopia" puso atención hasta en pequeños detalles que nadie imaginaría, lo que incluso la hizo merecedora del Oscar en 2017 a Mejor película animada.

Por esto y más no te puedes perde "Zootopia" el próximo domingo por la pantalla de Azteca 7.