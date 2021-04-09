Lo que no sabías sobre Silent Mary, el barco del capitán Salazar.

“Nada podía detener al Silent Mary”, Capitán Salazar.

El poder de este barco es incuestionable, e incluso después de ser hechizado, se convirtió en un arma aún más poderosa para cazar piratas.

Este no es un barco cualquiera, el navío que comanda el temible capitán Salazar tiene bastantes secretos ocultos, y aquí te lo contamos TODO.

Este barco fue hechizado al explotar en el triángulo del Diablo, cuando el ingenioso capitán Jack Sparrow, tendió una trampa y envió al navío a su destino cruel ahí, de ahí tanto odio acumulado por parte de Armando Salazar.

Toda la tripulación se convirtió en fantasma, y tras ser enviados a la destrucción, su único propósito fue el de fastidiar a Sparrow y al resto de los piratas que contribuyeron a su fatídico destino, y aquí te decimos algunos de los detalles que quizá no notaste en "Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar".

Bueno, la tripulación, no fue la única que adquirió atributos al caer en el triángulo del Diablo, pues, de hecho todo el barco tiene "vida propia", y de hecho, hasta las estatuas y el propio navío, son capaces de moverse para defenderse de los enemigos.

Además del hecho de tener una tripulación que está conformada por puros muertos vivientes, Silent Mary siempre fue uno de los barcos más poderosos y temidos de los mares, por esta razón no sólo llevaba cargando grandes tesoros, sino que además estaba cargado de pólvora y armamento para atacar y defenderse de las embarcaciones piratas.

Equipado con:

44 cañones

2 cañones en las primeras torretas

4 cañones más en las torretas secundarias

14 cañones en popa

Esta embarcación le rindió servicio a la Armada Española, y sin duda, fue uno de los más temidos en la misión de cacería de piratas.

Y qué sería de una poderosa embarcación sin un buen capitán, por supuesto, la visión de mando de Armando Salazar contribuyó en mucho para convertir a este navío en uno de los más temidos de los 7 mares, aunque, un pequeño error se convirtió en su peor condena.

Por cierto... hablando del capitán Salazar, aquí te contamos más sobre las razones que llevaron al actor español, Javier Bardem a convertirse en uno de los más temidos de la saga de Piratas del Caribe. ¡Da clic y entérate de todo!

¿Qué pasó con Silent Mary?



Se cree que este poderoso barco podría haber quedado a la deriva, que incluso el poder de la espada de Barba Negra, es capaz de atraerla de nueva cuenta a flote.

No está muy claro el destino que tuvo este poderoso navío después de ser destruido junto a su tripulación, pero quizá este podría emerger de nuevo y sorprender en una próxima misión de venganza. ¿No lo crees?

Disfruta de “Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar”, este sábado en la pantalla de Azteca 7.

