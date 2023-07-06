El Guardaespaldas: ¿la Princesa Diana iba a protagonizarla?

Imagina que eres una cantante que está en la cima más alta del estrellato, todo mundo te admira y te ama, pero así como hay buenos fans, hay gente que llevan su obsesión a extremos impensados, pues esa es la historia de Rachel, una cantante que está recibiendo amenazas de un extraño admirador pero que será arduamente protegida por un ex agente secreto llamado Frank Farmer.

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Esta es la premisa de la película "El Guardaespaldas", cinta que ha trascendido como un clásico de clásicos, estrenada el 18 de diciembre de 1992, este título contó con la inigualable actuación de Kevin Costner y la estrella del momento: Whitney Houston, y si bien "El Guardaespaldas" fue un gran éxito en taquilla, jamás hubo una secuela, pero ¿qué dirías si te dijera que sí se estaba planeando una y que iba a ser protagonisada por la Princesa Diana?

La Princesa Diana habría protagonizado El Guardaespaldas 2.

En el aniversario número 20 de la película "El Guardaespaldas" Kevin Costner salió a dar una declaración a los medios de comunicación, y es que dijo que se había estado planeando una secuela de esta cinta, contando igual con Costner en el papel de Frank Farmer, pero con otra coprotagonista.

Sí, con quien Costner y la producción de "El Guardaespaldas 2" había estado negociando para aparecer en la cinta era la mismísma Diana de Gales, quien habría debutado en el cine con este primer papel que le proponían.

La Princesa Diana ya había hablado con Costner por teléfono, ella tenía algunas dudas sobre su papel dentro de la cinta, sobre todo estaba nerviosa por el hecho de saber si habría o no alguna escena de un beso, pues sería algo que podría sacar mucho de control su vida, pero el actor le comentó que era algo que podían arreglar.

Sin embargo toda la idea fue desechada cuando ocurrió el terrible suceso que paralizó a gran parte del mundo, pues la muerte de la Princesa Diana se llevaría con ella la realización de esta segunda entrega de "El Guardaespaldas", y Costner declaró que si bien el guion llegó hasta las manos de Diana de Gales, esto sucedió en agosto de 1997, el mismo mes y año que ella falleció.

¿Cómo murió la Princesa Diana?

La partida de la Princesa Diana causó conmoción al mundo entero, tanto que se ha convertido en un suceso histórico que difícilmente es olvidado por la memoria colectiva. Y es que la madrugada del 31 de agosto de 1997 por las calles de París Lady Di perdería la vida por las heridas producidas en un aparatoso accidente de tráfico.

La Princesa Diana viajaba en un automóvil que se encontraba en huída de un par de fotógrafos en motocicleta que intentaban interceptarla para tomarle alguna instantánea, el auto en donde ella estaba viajaba a una velocidad de entre 125 y 135 kilómetros por hora, y es en esta situación en donde el coche se estrelló contra un pilar de concreto dentro del túnel del Puente del Alma, el mercedes resultaría gravemente destruido.

Lady Di finalmente moriría en hospital, a causa de una hemorragia interna que se provocó a causa de las graves lesiones que tenía a la altura del pecho y que habían afectado de forma mortal sus pulmones.

