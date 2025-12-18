¡Streetball en México! ⁠El influencer de basquetbol MK, “El Rey del 1V1" llega a la CDMX: Fechas y sedes para echar la reta

Se ha confirmado que el influencer canadiense MK (Matt Kitatipis), autodenominado como el "1V1 King", llegará a la Ciudad de México este diciembre, despertando todo el hype de sus fans, quienes seguramente querrán ir a sus “retas”, mismas que le han dado la vuelta al mundo y que acumulan decenas de millones de vistas.

Viralizado este 2025, Matt se ha dedicado a recorrer el mundo retando a grandes jugadores de basquetbol anónimos, donde video tras video vemos intensos encuentros de un deporte adaptado a “lo callejero”, por lo que verlo en la CDMX será algo único, donde la cultura del basquetbol crece día a día.

¿Dónde estará MK, Matt Kitatipis en México?

A través de sus redes sociales, el creador de contenido confirmó que estará en tres sedes distintas como parte de su 'MK Mexico City 1V1 Tour', donde veremos sus increíbles exhibiciones los siguientes días:



18 de diciembre - Cuemanco Courts de 3:30 pm a 5:30 pm

20 de diciembre - Xochimilco de 11:30 am a 1:30 pm

21 de diciembre- Deportivo Los Galeana de 12:30 a 2:30 pm

¿Quién es MK (Matt Kitatipis) y por qué se hizo viral?

MK lleva años dedicándose al baloncesto y creando contenido, aunque llegó al pico de popularidad al comenzar a subir videos de sus 1V1, en los que se puede ver la garra y calle que mete en cada enfrentamiento.

Rodeado por transeúntes y a una toma, donde no hay trucos (ni juego limpio), ha conquistado al internet, donde pues la adrenalina de tener a decenas de espectadores le da un sentido de pertenencia a la comunidad que busca otras maneras de disfrutar del deporte, donde este “street baller” moderno de 25 años ha impactado directamente en el juego.

Tiene experiencia jugando en el básquetbol universitario, aunque lamentablemente no fue seleccionado por algún equipo del máximo circuito de la NBA, aunque esto lejos de desmotivarse, le dio un impulso que ha impactado en una nueva generación.