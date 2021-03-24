Mexicanos se cuelgan medallas rumbo al Oscar 2021.

Los mexicanos que se encuentran compitiendo en la categoría de Mejor Sonido de los Premios Oscar 2021, se encuentran avanzando con éxito en la carrera rumbo a la entrega que se realizará el próximo 25 de abril.

Michelle Couttolenc y Jaime Baksht, mexicanos nominados al Oscar por su trabajo en “El Sonido del Metal”, obtuvieron uno de sus primeros galardones en la categoría de Mejor Sonido, esto en el marco de la AMPS (Association Motion Picture Sound).

Cabe mencionar que por cuestiones técnicas, uno de los tres mexicanos que compite por el Oscar, no fue incluido para la contienda de la AMPS.

Carlos Cortés, mexicano que junto a Michelle y Jaime, compite por el Oscar, recibió una mención dentro de las felicitaciones de la AMPS, sin embargo, sus colegas y compatriotas extendieron su reconocimiento a su labor en la cinta.

Cabe mencionar que estos tres mexicanos siguen en la mira de todos los reflectores al encontrarse en la antesala a importantes premiaciones, ya que, antes de conocer si obtendrán el Oscar, deberán de recibir noticias sobre su nominación en los premios BAFTA.

Esta cinta retrata una historia dramática que nos muestra la dura situación que enfrenta un baterista de metal al descubrir que perderá la audición, y por supuesto, el trabajo técnico en sonido, es una pieza fundamental en el desarrollo de la trama.

Esta película está disponible a través de Amazon Prime Video, y es una de las cintas que gracias a la modificación de las reglas para la selección de nominaciones al Oscar, pudo ser una de las más aclamadas por la crítica.

“El Sonido del Metal” recibió un total de 10 nominaciones a los premios Oscar y sin duda, los mexicanos que compiten en la categoría de Mejor Sonido, llenan de orgullo al cosechar grandes éxitos rumbo al Oscar 2021.

Además de competir en la categoría de Mejor Sonido, “El Sonido del Metal” logró adentrarse en relevantes categorías de los Oscar, tales como Mejor Película, y Mejor Actor.

La terna de películas que compiten en la categoría de Mejor Sonido, está conformada de la siguiente forma:



“Greyhound: En la Mira del Enemigo”

“Mank”

“Noticias del Mundo”

“Soul”

“El Sonido del Metal”

Sin duda, los mexicanos estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con nuestros compatriotas en la entrega de los premios Oscar, y en otras grandes contiendas internacionales en las que fueron honrados por su trabajo.

Sigue de cerca los detalles rumbo a la entrega 93 de los premios Oscar y no te pierdas la transmisión de la gran gala por Azteca 7.

