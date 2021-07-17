El sorprendente legado de Zoe Saldaña en Hollywood.

Una de las actrices más exitosas de la era presente, es sin duda alguna, Zoe Saldaña, y su legado en Hollywood es algo de lo que todo el mundo debería de hablar.

¿A qué nos referimos con el legado de Zoe Saldaña? Bueno, esta actriz que comenzó su carrera en el año 2000 en“Camino a la Fama”, y desde entonces se ha ganado un lugar importante en Hollywood, no por nada, es la única estrella que forma parte de dos de las cinco películas más taquilleras de la historia.

Dicho por la propia Zoe Saldaña, los papeles que ha podido representar en la pantalla grande, son también una oportunidad para abrir puertas a otras generaciones de mujeres latinas, y eso conlleva una gran responsabilidad.

Y es que, así como para muchas mujeres romper con los estereotipos, para abrirse paso en Hollywood, Zoe Saldaña, reconoce que es una labor en la que a todas las personalidades que brillan en la industria, es una gran tarea el prepararse para todos los retos que esto conlleva.

“Mientras mujeres como Salma Hayek, como yo, yo siempre voy a tomar responsabilidad de eso, Eva Longoria, Eva Méndez, Jessica Alba, van a venir al futuro nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras bisnietas, van a venir a continuar con la evolución, porque no es una guerra, es simplemente educar, porque además de ser bonitas, porque tenemos ese regalo natural, las mujeres latinas también debemos cavar, rompiendo estereotipos”, reconoció en una entrevista.

Saldaña, una mujer nacida en Nueva Jersey es también, una orgullosa representante de la cultura caribeña, ya que, sus madre de origen puertorriqueño, y su padre dominicano, le dieron no sólo la sangre, sino la cultura de sus países.

“Es difícil, no solamente para los latinos, sino para todas las personas, es un mundo tan grande, pero también es un mundo es bien pequeñito, pero aunque sea difícil no es imposible”, reconoció Zoe sobre su éxito en Hollywood.

El legado de Zoe Saldaña pone en alto el nombre de las mujeres en Hollywood, y por supuesto, es una orgullosa representante de la cultura latina, ha logrado romper con estereotipos, y su versatilidad y gran talento, la han llevado a la cima.

La protagonista de Colombiana está lista para abrirse paso en la pantalla de Azteca 7, y por nada del mundo te puedes perder la interpretación de Zoe Saldaña como Cayetana, una joven fuerte, inteligente, y dispuesta a vengar la memoria de sus padres.

Así que, este sábado 17 de julio, no te la pierdas a Zoe Saldaña en Colombiana por Azteca 7.

