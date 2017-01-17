Elementary: Capítulo 10, Temp. 3 I Series Azteca 7
Kitty, comienza a dar sus primeros pasos como investigadora privada.
Kitty, comienza a dar sus primeros pasos como investigadora privada, así que se encarga de un caso donde una adolescente se encuentra desaparecida.
Por su parte Sherlock y Joan descubren un homicidio donde todo indica que él fue complice, por lo que Watson, toma una decisión que desencadena algunas afectaciones en Sherlock.
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