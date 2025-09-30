Ella es Tilly Norwood, la polémica actriz generada por IA quien ya despierta el interés para futuros proyectos

En las últimas horas el debate sobre el uso de las nuevas tecnologías se ha hecho presente dentro del mundo de Hollywood, quien recientemente fue sacudido por Tilly Norwood, una “actriz” la cual está generada totalmente por Inteligencia Artificial, amenazando a todo un gremio de artistas.

Tilly Norwood es la primera actriz de este tipo, la cual ha sido creada completamente por inteligencia artificial y ha sido presentada como una “actriz virtual”, quien a pocas semanas de su debut ya ha causado bastante revuelo y opiniones divididas.

¿Qué se sabe sobre la actriz Tilly Norwood?

Esta “actriz” podría marcar un antes y un después dentro del mundo del entretenimiento, un rubro donde la Inteligencia Artificial ha demostrado tener ciertos sesgos respecto a sus regulaciones, siendo la primera en tener protestas reales de trabajo.

Su debut oficial fue hace unas semanas en la Cumbre de Zúrich del Festival de Cine de Zúrich como parte de un sketch de comedia titulado AI Commissioner, un contenido generado únicamente con inteligencia artificial.

Este trabajo originalmente planeado como una sátira sobre el uso de la IA y el futuro del contenido visual marcó su sorprendente debut mundial bajo la representación de Particle6, el cual para colmo ha despertado el interés real de agencias de representación quienes ven potencial en este proyecto.

¿Cuál es el origen de Tilly Norwood?

El entorno de esta actriz está siendo desarrollado principalmente por la actriz, escritora, productora y comediante nerlandesa Eline Van der Velden, quien creó el estudio Xicoia, el cual se dedica a generar perfiles actorales hechos totalmente por Inteligencia Artificial, convirtiéndose en un nuevo reto para el gremio del mundo del entretenimiento.

El boom de Tilly Norwood ha generado un intenso debate en redes, donde hay quienes se muestran interesados por esta nueva forma de generar entretenimiento y por otro lado, hay quienes rechazan totalmente estas prácticas que atentan contra los artistas y el contenido que consumimos, como si este fuera el ideal.

