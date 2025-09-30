Ne Zha 2: La película animada más taquillera del mundo llega a México y ya la puedes ver en cines

A lo mejor no te suena, pero la película Ne Zha 2 se convirtió en el mayor éxito del cine animado en la historia, incluso por encima de producciones de Disney y Pixar. Con más de 1,000 millones de dólares recaudados, es también la primera cinta de habla no inglesa en romper esta barrera, superando a verdaderos gigantes como Avengers: Infinity War e Intensamente 2. Esta película llegó a México el 25 de septiembre de este año y aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este éxito cinematográfico.

¿Qué es Ne Zha 2 y por qué es tan importante?

Estrenada durante el Año Nuevo Chino de 2025, la película se convirtió en un fenómeno cultural en el lejano país de oriente. Más de 4,000 profesionales de 138 estudios de animación trabajaron en ella, logrando casi 2,000 efectos especiales.

En sus primeros seis días de estreno, recaudó 550 millones de dólares, superando por completo a cualquier producción de Hollywood en el mismo periodo. El público se conectó rápidamente con su protagonista, Ne Zha, un niño demonio con poderes mágicos que lucha contra su destino, lo que la convirtió en una historia atractiva para jóvenes y adultos.

Recepción crítica internacional

Además de su éxito económico, Ne Zha 2 ha sido aclamada por la crítica, obteniendo puntuaciones en IMDb de 8.0 y en Rotten Tomatoes del 91 %. Adicionalmente, medios como The New York Times y The Hollywood Reporter destacan su dirección artística, coreografías de lucha y originalidad visual. Incluso se le menciona como un espectáculo que “debe verse en pantalla grande” lo cual deja en claro lo espectacular de su calidad.

De qué trata Ne Zha 2

La historia, basada en la novela clásica china La investidura de los dioses, continúa justo donde terminó la primera película. Ne Zha se embarca en una misión para salvar a su amigo Ao Bing, lo que lo lleva a enfrentarse al Rey Dragón del Mar Oriental en una aventura épica.

La cinta ya está disponible en el cine de tu preferencia desde el 25 de septiembre de 2025. Su duración es de 2 horas con 20 minutos. Tomalo en cuenta si vas con niños pequeños.

También te puede interesar: J.K. Rowling llama ignorante a Emma Watson días después de que la actriz la mencionara en entrevista