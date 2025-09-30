¿De qué trata la película de Los Simpson 2?

Una de las familias más icónicas de la televisión está por regresar a la pantalla grande, luego de muchos años de espera los fans podrán ver a sus personajes favoritos en el cine. Atención para todos los fieles seguidores de Los Simpson, ya que Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente que se va a producir una segunda película, lo que ha generado millones de reacciones en el mundo.

De acuerdo con lo que se reveló, será el próximo 23 de julio del 2027, cuando se estrene esta cinta tan esperada por los fans, cabe mencionar que este lanzamiento se producirá exactamente dos décadas después de la primera cinta de la familia llegó a la pantalla grande.

¡Woohoo! ¡Los Simpson vuelven a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027! pic.twitter.com/LxUDP7Mxj0 — 20th Century Studios España (@20thCenturyES) September 29, 2025

Y es que, Los Simpson no solo es una serie de televisión, se ha vuelto todo un hito cultural, creada por Matt Groening y debutando como cortos en The Tracey Ullman Show en 1987. La historia que se desarrolla en la ciudad de Springfield, hace una sátira sobre la vida común, la cultura y otros aspectos como la política y el deporte.

¿De qué va a tratar la película de Los Simpson 2?

Ahora que se dio a conocer la segunda entrega de la película, muchos se han cuestionado de qué se tratará; sin embargo, no ha sido revelada y está siendo bien resguardada. Hasta el momento, solo se ha revelado el primer póster, el cual es muy parecido, casi igual al de la película de 2007, donde luce la icónica dona glaseada de color rosa, pero esta vez adornada con varios números “2" en el centro, junto al lema “Homero regresa por segundos”.

Es importante mencionar que no se sabe con exactitud si esta continuará la historia del domo, aunque muchos han asegurado que podría tratarse de algo independiente, la duda es algo con lo que los fans tendrán que vivir por un tiempo.

