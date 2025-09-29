CONFIRMAN que actor de “Black Mirror” y “Pearl Harbor” fue hospitalizado tras sufrir accidente automovilístico

Este lunes 29 de septiembre se dio a conocer que Josh Hartnett, actor de películas como “Pearl Harbor” y “La Trampa”, sufrió un accidente automovilístico por el que fue hospitalizado. Se reporta que el intérprete se encuentra bien de salud, a continuación te detallamos la información.

Josh Hartnett sufre accidente automovilístico. ¿Cuál es su estado de salud?

Fue el 25 de septiembre que Josh Hartnett fue hospitalizado en Canadá debido a un choque automovilístico con una patrulla de la Royal Newfoundland Constabulary, según reportaron medios como Page Six. El intérprete de 47 años iba en camino al lugar donde reside tras las grabaciones de una serie para Netflix, en la provincia de Terranova y Labrador, cuando su vehículo colisionó en una intersección alrededor de la 1:00 A.M.

Un reporte oficial dio a conocer que ambos vehículos sufrieron daños significativos tras el accidente, pero los dos conductores fueron hospitalizados solo con heridas menores. Tanto el conductor de la patrulla, como Josh Hartnett y su acompañante, de 59 años, se encuentran bien de salud.

Las circunstancias del choque todavía están bajo investigación, pero no se tiene material en video o evidencias que dejen claro cómo sucedió. Por otro lado, se sabe que Josh Hartnett ya salió del hospital y volvió al trabajo.

El actor en realidad radica en Reino Unido con su esposa y 4 hijos, pero actualmente está en Terranova para grabar una miniserie de Netflix que trata sobre una criatura marina que amenaza a una pequeña comunidad costera. Cuenta también con la participación de Charlie Heaton (de “Stranger Things") y Mackenzie Davis (conocida por la película “No Hables Con Extraños").

Josh Hartnett saltó a la fama como actor juvenil en producciones como “Pearl Harbor” (2001), “Halloween: H20” (1998), “La Facultad” (1998) y “Las Vírgenes Suicidas” (1999). En años recientes ha participado en series como “Black Mirror” y también estelarizó la película “La Trampa”, de M. Night Shyamalan.