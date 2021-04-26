El emotivo mensaje con el que Thomas Vinterberg arrancó lágrimas.

Thomas Vinterberg, director de la cinta “Otra Ronda”, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera ofreció uno de los mensajes más emotivos en la gala 93.

Al ganar la estatuilla por el film que representó a Dinamarca en esta entrega de los premios Oscar, Vinterberg, compartió que la muerte de su hija por un accidente de carretera, fue una dura prueba, pero al final confirmó que debían seguir adelante, para celebrar su vida.

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Su hija Ida de 19 años de edad, falleció durante el tiempo en el que él se encontraba rodando la cinta, y confesó que ella se encontraba muy orgullosa y emocionada de vivir junto a él la gran emoción de ser parte de la temporada de prestaciones, en especial de los premios Oscar.

Entre lágrimas, pidió disculpas a todo por convertir el mensaje de agradecimiento en una tierna dedicatoria de su hija fallecida.

Sigue aquí los detalles de la entrega 93 de los premios Oscar minuto a minuto.