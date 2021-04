Conoce a todos los ganadores de los premios Oscar 2021.

Una noche llena de expectativa y grandes sorpresas, es lo que se espera para la gala 93 de los premios Oscar, y aquí te traemos la lista completa con todos los ganadores.

Sigue de cerca todos los detalles y entérate en tiempo real de quiénes disfrutan de la gloria al conseguir el Oscar en las diferentes categorías que premia la Academia de Cinematografía.

Mejor Guión Original- Emerald Fennell, por “Hermosa Venganza”.

Mejor adaptación - Christopher Hapmton y Florian Zeller, por “El Padre”.

Mejor Película Internacional - “Una Ronda Más"(Dinamarca)

Mejor Actor de Reparto - Daniel Kaluuya, por “Judas y el Mesías Negro”.

Mejor Maquillaje y Peinado - “La Madre del Blues”.

Mejor Director - Chloé Zhao por “Nomadland”.

Mejor Sonido - ¡Viva México! Michelle Couttolenc, Jaime Baksht, y Carlos Cortés, por “El Sonido del Metal”.

Mejor Corto Animado - “Si Algo Me Pasa... Te Amo”.

Mejor Película Animada - “Soul”.

Mejor Documental - My Octopus Teacher.

Mejor Actriz de Reparto - Yuh-Jung-Youn, por “Minari”.

Mejor Diseño de Producción - “Mank”.

Mejor Fotografía - “Mank”.

Mejor Edición - “El Sonido del Metal”.

Mejor Música Original - “Soul”.

Mejor Canción Original - “Fight For You!”, de “Judas y el Mecías Negro”; Música de H.E.R. y Dernst Emile II; Letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

Mejor Película - “Nomadland”.

Mejor Actriz - Francés McDorman por “Nomadland”.

Mejor Actor - Anthony Hopkins por “El Padre”.