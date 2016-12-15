Entre Correr y Vivir: Capítulo 34 | TV Azteca





Diesel le dice a Alonso que su cuenta está saldada y ofrece comprarle el taller de Lalito para cubrirse, pues su droga está allí.

Rodrigo va con el Diesel y le avienta los guantes robados no sin antes darle una golpiza, después va al taller de Lalito y descubre que las llantas de los autos estaban rellenas con cocaína, va con Caro y le pide perdón y ella le hace prometer que se va a cuidar.

Por su parte Rodrigo pide a Guillermo que cuide a Eva y a sus padres antes de entregarse a la policía, gracia a esto comienzan a registrar el taller y encuentran pruebas contra el diesel.

Mateo confiesa a Valdini que sospecha de que Rodrigo y Guillermo estuvieron presentes en el asalto de Lalito.

Finalmente en el MP Viradi comenta comenta con Rodrigo que tiene al Diesel por lo que va a pedir que lo liberen.



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